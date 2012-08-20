پایتخت طبیعت ایران مملو ازمسافر/ لزوم افزایش زیرساختهای گردشگری یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، شهریاسوج به واسطه طبیعت زیبای آن و وجود آبشارها، چشمه ساران، رودخانه ها و جنگلهای انبوه بلوط، پایتخت طبیعت ایران نام گرفته است.

این شهر با زیباییهای چشم نواز، همچون قطعه حریری سبز در دامنه های دنا قرار گرفته و به واسطه این زیباییها و آب وهوای مطبوعش، هر ساله در فصل بهار و تابستان، پذیرای گردشگران وعلاقه مندان به طبیعت است.

گرداگرد این شهر را رودهای خروشان بشار و مهریان و کوههای سر به فلک کشیده دنا با پوشش جنگلهای بلوط و بنه فرا گرفته است به طوری که برخی این منطقه را شمال جنوب می نامند.

به دلیل نزدیکی این شهر به شهرهای جنوبی، شاهد حضور خیل عظیم مسافران در روزهای تعطیل تابستان از استانهای خوزستان، فارس، بوشهر در این شهر هستیم که گرمای طاقت فرسای تابستان را در زیر سایه سار خنک بلوطهای دنا می گذرانند.

دیروز و امروز در اماکن گردشگری یاسوج جای سوزن انداختن نبود و هرجا فضای سبزی دیده می شد، در قرق گردشگران بود.

حتی خیابانها و پیاده روهای اطراف پارکها و اماکن تفریحی این شهر نیز مملو از مسافران تابستانی بود که از اقصی نقاط کشور به خصوص از جنوب به پایتخت طبیعت ایران آمده بودند.

در این میان آبشار یاسوج گردشگر پذیرترین مکان تفریحی در این شهر طی روزهای اخیر است به طوریکه جاده ورودی آن در اغلب مواقع با ترافیک سنگینی مواجه بود.

این آبشار زیبا در پنج کیلومتری شمال یاسوج قراردارد و دارای هوایی مطبوع و آبی خنک و گواراست که سالانه مسافران زیادی را به خصوص در بهار و تابستان پذیراست.

تنگ گنجه اییکی دیگراز اماکن تفریحی شهر یاسوج است که در 10 کیلومتری شمال غربی این شهر قرار دارد. منطقه ای خوش آب و هوا با رودخانه ای زلال و پوشیده از جنگل است که از دل کوههای دنا می جوشد و نوازشگر چشمان گردشگران است.

پارک جنگلی یاسوج با 80 هکتار وسعت بزرگترین پارک جنگلی درجنوب کشور و پوشیده از درختان بلوط، بادام کوهی، ارزن، کیکم و بنه است که در شمال یاسوج و ارتفاع بالای دو هزار متر قرار دارد.

پارک ساحلی بشار، تنگ مهریان و دریاچه سد شاه قاسم هم از دیگر از اماکن تفریحی این شهر هستند که در این روزها میزبان خیل عظیم طبیعت دوستان و گردشگران هستند.

به رغم وجود اماکن طبیعی بی شمار و مناظر بکر خدادادی در این شهر، هنوز نیاز به افزایش زیرساختهای گردشگری در پایتخت طبیعت ایران وجود دارد که این با یک تلاش فرادستگاهی محقق می شود.

کمبود فضای سبز شهری، هتلها و رستورانها و کافی نبودن جایگاههای CNGو سرویس های بهداشتی طی این روزها بیشتر به چشم می خورد. همچنین نیاز به خدمات رسانی برخی دستگاهها در روزهای تعطیل ازجمله بانکها و فوریتهای پزشکی احساس می شود که به نظر می رسد اورژانس یاسوج همچون آتش نشانی باید در چنین روزهایی در اماکن شلوغ گردشگری این شهر حضور مستمر داشته باشد تا خدای ناکرده بروز حادثه ای کام میهمانان را از حضور در یاسوج تلخ نکند.

با این حال شهردار یاسوج در ای خصوص گفت: شهر یاسوج چند سالی است که به عنوان یک مقصد جدید گردشگری در کشور شناخته شده اما هنوز خیلی از زیرساختها مهیا نشده است.

قباد نگین تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون این شهر در زمینه پارکها و فضای سبز، سرویسهای بهداشتی، فضاهای اقامتی موقت و دائم و رستورانها با کمبود مواجه است.

وی ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه را راهگشا عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند با ایجاد اماکن رفاهی برای گردشگران، بخش زیادی از کمبودها را مرتفع کند.

نگین تاجی عنوان کرد: شهرداری یاسوج نیز برای رفع مشکل کمبود فضای سبز اقدام به احداث پارک بزرگ ولایت کرده که با بهره برداری از آن بخش زیادی از مشکلات در این خصوص رفع می شود.

شهردار یاسوج همچنین با اشاره به در حال اجرا بودن پروژه پارک تفریحی آبشار یاسوج، اظهار داشت: این پروژه از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم در فصول پاییز و زمستان که گردشگران کمی به این شهر سفر می کنند به پایان برسد.

نگین تاجی با اشاره به کمبود جایگاههای سوخت گاز در این شهر گفت: جایگاههای CNGشهر یاسوج متناسب با نیاز آن نیست و این امر باعث ایجاد صفهای شلوغ در این جایگاهها شده است.

وی بیان د اشت: در زمان حضور گردشگران این مسئله نمود بیشتری پیدا می کند و باعث هدررفتن وقت آنها در صف گاز می شود.

با این حال تعطیلات عید فطر امروز به پایان می رسد اما این روزها تازه آغاز دور دوم تعطیلات تابستانی است و مسئولین استان که صنعت گردشگری را یکی از محورهای توسعه کهگیلویه و بویراحمد عنوان می کنند، باید از همین فردا به فکر افزایش زیرساختهای گردشگری در پایتخت طبیعت ایران باشند تا شرمنده هموطنانمان از کمبودها و ضعفها نباشیم.

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شریف اسلامی