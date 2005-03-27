پيام تسليت دبيرخانه كتاب سال به مناسبت درگذشت استاد آشتياني

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در اين پيام ، استاد آشتياني فيلسوف ، محققي دانشمند و مدرس بزرگ علوم عقلي معرفي شده است كه طي سالها تدريس در مراكز مختلف حوزوي و دانشگاهي و پديد آوردن آثار گرانقدرعلمي و تحقيق ، در راستاي رشد و رونق علوم عقلي اسلامي خدمات ارزنده اي داشته است .

در پيام تسليت دبيرخانه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران آمده است : در شانزدهيمن دوره از برگزاري كتاب سال جمهوري اسلامي ايران تصحيح و تحشيه استاد آشتياني بر كتاب شرح فصوص الحكم قيصري به عنوان كتاب برگزيده سال در حوزه علوم عرفاني انتخاب و معرفي شد .

دبيرخانه كتاب سال در پيام خود ، ارتحال استاد جلال الدين آشتياني را به جامعه علمي و فرهنگي و همچنين حوزه هاي علوم ديني و دانشگاهي كشور تسليت گفته ، علو درجات آن مرحوم از درگاه ايزد منان را خواستار شده است .

استاد جلال الدين آشتياني فيلسوف اسلامي و حكيم متاله الهي پس از گذراندن بيماري طولاني و بر اثر كهولت سن ، سوم فروردين ماه در سن هشتاد سالگي دار فاني را وداع گفت.



وي از بازماندگان حكمت صدرايي در ايران محسوب مي شد كه آثار منحصر به فردي را خلق كرده است .

