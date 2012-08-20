به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت، با اعلام اینکه تدوین سند استراتژی معدن با همکاری دانشگاه به گام های پایانی رسیده است، عنوان کرد: سه شنبه هفته جاری جلسه هم اندیشی با حضور تعدادی از صاحبنظران حوزه معدن با هدف ارایه این سند و اخذ آخرین نظرات تکمیلی پیش از تصویب و ابلاغ آن برگزار می گردد.



وجیه الله جعفری با بیان اینکه اسنراتژی معدن به محض اصلاح و ویرایش نهایی، در اختیار فعالان بخش معدن قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: برنامه ریزی جامع برای تهیه برنامه های عملیاتی پس از تصویب این سند صورت گرفته است که این برنامه ها منجر به تحقق اهداف افق 1404 و نیز برنامه پنجم در بخش معدن خواهند شد.

