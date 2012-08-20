انتقاد دستجردی از برخی آمارهای غلوآمیز سزارین در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه دیدار با نخبگان پزشکی افزود: آمار واقعی سزارین در کشور 40 درصد است ولی برخی ارقام را بیش از این اعلام می کنند.

وی ادامه داد: اینکه گفته شود ایران با 60 درصد سزارین رتبه اول یا دوم سزارین را در دنیا دارد، درست نیست زیرا در همسایگی خودمان ترکیه با 60 درصد سزارین قرار دارد و در آسیا هم کشور چین بیش از 50 درصد سزارین را از مجموع زایمانها دارد.

وزیر بهداشت گفت: البته کسی مدعی نیست این وضعیت مطلوب و قابل دفاع است اما برنامه های کنترلی برای رفع این معضل در دستور کار داریم.

حضور گروههای بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها در مناطق زلزله زده

دستجردی در ادامه از اعزام گروههای بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها به مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: برای کنترل وضعیت بیماریها و آب آشامیدنی و سایر اقدامات بهداشتی و درمانی لازم پس از زلزله، گروه بهداشت محیط، روان و مبارزه با بیماریها به مناطق زلزله زده اعزام شده اند.

وی وسعت و فواصل زیاد مناطق زلزله زده و پراکندگی جمعیت را یکی از موانع بر سر راه امدادرسانی ذکر کرد و گفت: با این حال ظرف مدت 20 ساعت 4500 نفر از آسیب دیدگان با مدیریت خوب حادثه توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراکز درمانی این شهر، به صورت سرپایی یا بستری مداوا شدند.