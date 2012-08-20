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۳۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

لطفی اعلام کرد:

مشارکت هشت هزار دانش آموز آملی در طرح حفظ قرآن کریم

مشارکت هشت هزار دانش آموز آملی در طرح حفظ قرآن کریم

آمل - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش آمل گفت: هشت هزار دانش آموز شهرستان در طرح حفظ قرآن کریم مشارکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر لطفی با تاکید بر هوشمندسازی کلاس های پایه ششم افزود: برای افزایش سطح کمی و کیفی آموزش از تیر 91  آموزش ضمن خدمت معلمان پایه ششم آغاز شده و در طول سال تحصیلی ادامه خواهد  داشت.

وی با اشاره به موفقیت دانش آموزان آملی در کنکور 91 گفت: از دانش آموزان نخبه کنکور 91 ، المپیادها و جشنواره ها در اسفند 91 تجلیل به عمل می آید.

مدیر آموزش و پرورش آمل افزود: طرح هجرت سه بهترین بستر برای تحقق شعار سال و استفاده از توان نیروهای داخلی و امکانات موجود در بهسازی مدارس و آماده شدن برای استقبال از دانش آموزان و دبیران در مهر تحصیلی 92-91 است.

شرکت 12 هزار دانش آموز مناطق محروم در طرح اوقات فراغت

محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: 930 پایگاه اوقات فراغت دانش آموزی در مازندران مستقر هستند.

وی با بیان اینکه بحث اوقات فراغت از برنامه های محوری آموزش و پرورش مازندران در ایام تابستان است، اظهارداشت: هدف ما ارائه برنامه هایی در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است.

وی ادامه داد: برنامه های اوقات فراغت تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند.

کد مطلب 1676862

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