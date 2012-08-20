مشارکت هشت هزار دانش آموز آملی در طرح حفظ قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر لطفی با تاکید بر هوشمندسازی کلاس های پایه ششم افزود: برای افزایش سطح کمی و کیفی آموزش از تیر 91 آموزش ضمن خدمت معلمان پایه ششم آغاز شده و در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به موفقیت دانش آموزان آملی در کنکور 91 گفت: از دانش آموزان نخبه کنکور 91 ، المپیادها و جشنواره ها در اسفند 91 تجلیل به عمل می آید.



مدیر آموزش و پرورش آمل افزود: طرح هجرت سه بهترین بستر برای تحقق شعار سال و استفاده از توان نیروهای داخلی و امکانات موجود در بهسازی مدارس و آماده شدن برای استقبال از دانش آموزان و دبیران در مهر تحصیلی 92-91 است.



شرکت 12 هزار دانش آموز مناطق محروم در طرح اوقات فراغت

محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: 930 پایگاه اوقات فراغت دانش آموزی در مازندران مستقر هستند.



وی با بیان اینکه بحث اوقات فراغت از برنامه های محوری آموزش و پرورش مازندران در ایام تابستان است، اظهارداشت: هدف ما ارائه برنامه هایی در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است.



وی ادامه داد: برنامه های اوقات فراغت تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند.