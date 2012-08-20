هیئت تجاری قزوین فردا عازم روسیه می شود

مجید کشاورز مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 30 تن از بازرگانان، فعالان صنعتی و مدیران تولیدی استان قزوین در سفر هشت روزه به کشور روسیه راههای تبادل تجاری را بررسی می کنند.



این هیئت فردا سه شنبه 31 مرداد ماه به روسه سفر می کند ئ در مدت هشت روز اقامت در این کشور ضمن دیدار با سفری یران در روسیه با تجار و بازرگانان این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهند کرد.



نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: ملاقات با رئیس اتاق بازرگانی نیژنی نوگراد، جلسه و ملاقات با نخست وزیر چوواش، ملاقات با رئیس اتاق ریوتوف و بازدید از انبارها و امضاء تفاهم نامه همکاری از جمله برنامه های این سفر است.



کشاورز مقدم یادآورشد: جلسه با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم مسکو، دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مسکو، پیگیری مذاکرات تجاری، دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و ارائه گزارش سفر، مذاکره با وزیر همکاری های تجاری، دیدار با مسئولین گمرک و رئیس اتاق آستراخان و مسئولین کشتیرانی اهم دیگر برنامه های این سفر تجاری است.



در حال حاضر خشکبار، کشمش و خرما عمده گروه کالاهای صادراتی استان به روسیه را تشکیل می‌دهد.

