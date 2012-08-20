فعالیت 48 پایگاه کمیته امداد برای دریافت کمکهای مردمی به زلزله زدگان

بهروز زلالی ظهر دوشنبه در حاشیه ارسال دومین کاروان کمکهای کمیته امداد اردبیل به زلزله زدگان به خبرنگار مهر گفت: این تعدا مراکز در قالب 38 پایگاه ثابت و 9 پایگاه سیار ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این نهاد از زمان وقوع زلزله تاکنون کمکهای مردمی را در قالب اولین کاروان ارسال کرده بود، افزود: کمیته امداد اردبیل با جمع آوری و ارسال کمکهای مردمی به عنوان یکی از دستگاه های پیشرو در این زمینه عمل کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه امروز بخش دوم این کمکها در قالب اقلام بهداشتی و اوازم منزل به مناطق زلزله زده ارسال می شود، افزود: اقلام ارسالی قسمتی از نیازهای ضروری مناطق زلزله زده اعلام شده است.

وی خرید 100 کاسه توالت برای مناطق زلزله زده توسط یک خیر اردبیلی را از جمله این اقلام برشمرد و یادآور شد: این محموله لوازم سرویس بهداشتی به همراه سایر لوازم منزل به مناطق زلزله زده روستاهای شهرستان اهر، ورزقان و هریس اعزام خواهد شد.

زلالی با اشاره به تداوم جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی و اقلام فاسدنشدنی از سوی این نهاد عنوان کرد: در روز جهانی قدس نسز پایگاه های ثابت و سیار کمیته امداد در اردبیل و شهرستانها در مسیر راهپیمایی و همزمان با جمع آوری کمک به مردم مظلوم فلسطین، کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم را جمع آوری کرد.

وی شماره حساب 0104989807003 بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) را برای دریافت کمکهای نقدی مردم استان و هم استانیهای سایر نقاط کشور اعلام کرد.

