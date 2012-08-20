اختصاص حقوق کامل یک روز بانوان شاغل هلال احمر گیلان به زلزله زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده ارمغان سقراط افزود: این مبلغ مختصر به عنوان گام کوچک از سوی بانوان شاغل جمعیت هلال احمر این استان در مددرسانی و تسکین بسیار ناچیز بر قلوب هموطنان آسیب دیده در زلزله است.

وی ادامه داد: این واحد از هیچ کمک انساندوستانه دیگری برای ترمیم آسیبهای روحی و مالی هموطنان زلزله زده دریغ نخواهد کرد و آمادگی همه جانبه خود را برای کمک اعلام می کند.

آزادگان اسطوره ‌های صبر، استقامت و بردباری هستند

فرماندار شهرستان رشت گفت: آزادگان اسطوره ‌های صبر، استقامت و بردباری هستند که با تلاش و پایمردی تا آخرین لحظه با دشمن جنگیدند.

سید ولی الله عظمتی در دیدار با کارکنان آزاده فرمانداری رشت اظهار داشت: آزادگان در زمان جنگ به خوبی رسالت خود را انجام دادند و در اسارت آزادی را معنا کردند.

وی با بیان ابنکه آزادگان سند افتخار و حریت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، اظهارداشت: مقام معظم رهبری در این زمینه چنین فرمودند: " ایستادگى و مقاومت آزادگان سرافراز در طول سالهاى سخت اسارت، ملت ایران را روسفید و سربلند کرده است."

فرماندار رشت با اشاره به اینکه نسل جوان و پویای جامعه به دنبال کشف حقایق و راز‌های دلاوریهای رزمندگان دردوران جنگ تحمیلی هستند، گفت: واقعیتهای دوران دفاع مقدس باید برای جوانان و نوجوانان کشور بازگو شود.

وی یادآورشد: آزادگان تمام مصیبتها و شکنجه ‌های سخت را برای حفظ اعتقادات و ارزشهای اسلامی و انسانی به جان خریدند و سرافرازانه به میهن اسلامی بازگشتند.

ارسال محموله کمک از گیلان به آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از ارسال چهار کامیون حاوی لوازم مورد نیاز برای هموطنان آسیب دیده از زلزله در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

علی منتظری با اشاره به اینکه محموله مزبور با همکاری واحدهای تولیدی و اصناف استان تهیه شده بود، افزود: اقلام ارسال شده شامل هزار و 300 بسته آب معدنی، 200 بشکه 20 لیتری آب، دو کامیون میوه و مواد خوراکی بوده است.

وی همچنین با اعلام اینکه جمعی از تشکلهای صنفی استان نیز با حضور در مناطق زلزله زده اقدام به تامین برخی لوازم ضروری و ارائه خدمات کرده اند، اظهارداشت: اصناف و مدیران واحدهای تولیدی استان در صورت تمایل برای کمک بیشتر به هموطنان آسیب دیده از زلزله می توانند با سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تماس حاصل کنند.

هلال احمر گیلان آماده دریافت کمکهای مردمی خیران و نیکوکاران

در ادامه حمایت از زلزله زدگان آذربایجان شرقی و با ورود به فاز دوم امدادرسانی برای بازسازی مناطق زلزله زده، کمکهای نقدی در اولویت قرار دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به ارزیابی های بعمل آمده امداد رسانی و اسکان اضطراری حادثه دیدگان به پایان رسیده و کمک رسانی وارد فاز دوم یعنی بازسازی مناطق آسیب دیده شده است.

جمشید محمدی با اشاره به در پیش بودن فصل سرما جمع آوری کمکهای نقدی را به منظور تسریع بخشیدن کار بازسازی مناطق آسیب دیده مهم و حیاتی بر شمرد.

وی اظهارداشت: خیرین و نیکوکاران گیلانی در صورت تمایل می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حسابهای 99999 نزد بانک ملت و 11111 نزد بانک ملی واریز کنند.

افتتاح 12 طرح صنعتی، معدنی و تجاری به مناسبت هفته دولت در گیلان

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از افتتاح 12 طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هفته دولت خبر داد.

محمد آراسته افزود: برای بهره برداری از این تعداد طرح صنعتی افزون بر 360 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام گرفته و 348 نفر نیز بطور مستقیم در این واحدها مشغول به کار می شوند.

وی تصریح کرد: این طرح ها بیشتر در زمینه تولید محصولات غذایی، محصولات فلزی و سلولزیست که در شهرستان رشت، آستارا، رودبار، انزلی و لاهیجان واقع شده اند.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: مهمترین طرح قابل بهره برداری از فهرست مزبور مربوط به یک واحد تولید و بسته بندی ماء الشعیر در شهر صنعتی رشت با میزان سرمایه گذاری 160 میلیارد ریال و اشتغال 60 نفر است.

وی همچنین افزود: از دهه مبارک فجر سال گذشته تا ابتدای هفته دولت امسال افزون بر 120 واحد صنعتی با میزان سرمایه گذاری چهار هزار و 370 میلیارد ریال در گیلان راه اندازی و زمینه اشتغال هزار و 640 نفر را فراهم کرده است.