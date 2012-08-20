ثبت روزانه 150 زمین لرزه در ورزقان و اهر/ آخرین آمار کشته ها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر توانسته است تا کنون بیش از 1100 بسته انواع اسباب بازی میان کودکان زلزله زده توزیع کند که این اقدام موجب تقویت روحیه و کاهش بار روانی حادثه در خانواده ها شده است.

257 کشته در زلزله آذربایجان از زبان پزشکی قانونی

همچنین احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: آخرین ‌آمار رسمی قربانیان زلزله آذربایجان شرقی 257 نفر است که اختلاف اصلی آمار پزشکی قانونی با آمار وزیر بهداشت بیشتر به دلیل دفن فوت شدگان بدون جواز دفن است. این اختلاف به دو دلیل بوده است. اول به دلیل آن بود که یکسری فوت شدگان روستایی را 2 مرتبه حساب کرده بودند ولی اختلاف اصلی به دلیل خاکسپاری برخی اجساد بدون جواز دفن است.

ثبت روزانه 150 زمین لرزه در ورزقان و اهر



به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران حاکی از آن است که طی 9 روز گذشته 1365 زمین لرزه در حوالی اهر و ورزقان در آذربایجان شرقی ثبت شده است که977 زمین لرزه کمتر از 2.5 در مقیاس امواج درونی بوده، 357 زمین لرزه شدتی بین 2.5 تا 4 داشته، 27 زمین لرزه بیش از 4 و کمتر از 5 بوده و دو زمین لرزه نیز شدتی در حدود 6 ریشتر داشته است.

قهرمان کشتی جهان وارد ورزقان شد

همچنین دقایقی قبل امید نوروزی دارنده مدال طلای المپیک 2012 لندن در رشته کشتی فرنگی به جمع سایر ورزشکاران و هنرمندان حاضر در منطقه زلزله زده پیوست.