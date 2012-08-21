ضرورتهای مهم پزشک خانواده برای مردم/ کاهش هزینه های پرداختی

دکتر مرضیه وحید دستجردی با اعلام اینکه بیش از 80 درصد مردم در برنامه پزشک خانواده مشارکت کرده اند، به خبرنگار مهر گفت: بزودی برای آنها شناسنامه الکترونیک سلامت صادر می شود.

وی، اجرای برنامه پزشک خانواده را موجب کاهش هزینه های سلامت از جیب مردم دانست و یادآور شد: در این برنامه پرداخت حق ویزیت در سطح یک رایگان بوده و در سطح 2 و ارجاع به پزشک متخصص، تنها 10 درصد فرانشیز را بیمار پرداخت می کند.

وزیر بهداشت همچنین از استقرار نظام شبکه بهداشت با اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده در شهرها خبر داد و گفت: با توجه به ورود جمعیت کشور به میانسالی و سالمندی، مراجعات به حوزه بهداشتی درمانی بین 5 تا 7 برابر افزایش می یابد و با اجرای پزشک خانواده تمامی ارجاع های سالمندی به حوزه درمان از این طریق انجام می شود.

دستجردی خاطر نشان کرد: تمام مزایای اجرای برنامه پزشک خانواده معطوف به آحاد مردم می شود و پرداختی پزشکان در حوزه بهداشتی درمانی عادلانه می شود.