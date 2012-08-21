  1. جامعه
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۷:۱۳

دستجردی عنوان کرد؛

ضرورتهای مهم پزشک خانواده برای مردم/ کاهش هزینه های پرداختی

ضرورتهای مهم پزشک خانواده برای مردم/ کاهش هزینه های پرداختی

وزیر بهداشت، از کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت به عنوان یکی از ضرورتهای اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده در کشور نام برد.

دکتر مرضیه وحید دستجردی با اعلام اینکه بیش از 80 درصد مردم در برنامه پزشک خانواده مشارکت کرده اند، به خبرنگار مهر گفت: بزودی برای آنها شناسنامه الکترونیک سلامت صادر می شود.

وی، اجرای برنامه پزشک خانواده را موجب کاهش هزینه های سلامت از جیب مردم دانست و یادآور شد: در این برنامه پرداخت حق ویزیت در سطح یک رایگان بوده و در سطح 2 و ارجاع به پزشک متخصص، تنها 10 درصد فرانشیز را بیمار پرداخت می کند.

وزیر بهداشت همچنین از استقرار نظام شبکه بهداشت با اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده در شهرها خبر داد و گفت: با توجه به ورود جمعیت کشور به میانسالی و سالمندی، مراجعات به حوزه بهداشتی درمانی بین 5 تا 7 برابر افزایش می یابد و با اجرای پزشک خانواده تمامی ارجاع های سالمندی به حوزه درمان از این طریق انجام می شود.

دستجردی خاطر نشان کرد: تمام مزایای اجرای برنامه پزشک خانواده معطوف به آحاد مردم می شود و پرداختی پزشکان در حوزه بهداشتی درمانی عادلانه می شود.

کد مطلب 1676891

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها