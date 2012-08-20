ماموریت من در سوریه جلوگیری از بروز جنگ داخلی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اخضر ابراهیمی" نماینده ویژه سازمان در امور سوریه گفت این کشور مدتی است که درگیر جنگ داخلی است.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانسه 24 مدعی شد ماموریتش در سوریه این نیست که از بروز جنگ داخلی جلوگیری کنم، بلکه مسئول پایان دادن به چنین جنگی است.

این در حالی است که ماموریت ناظران سازمان ملل در سوریه امروز رسما به پایان رسید.

ابراهیمی که جانشین "کوفی عنان" شده است، افزود: جنگ داخلی نوعی از درگیری خشونت بار است که در آن همسایه، همسایه اش و گاهی نیز برادرش را می کشد.

در همین حال دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد: این سیاستمدار 78 ساله قرار است امروز دوشنبه در پاریس مورد استقبال "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور قرار گیرد.

گفتنی است ماموریت 300 ناظر سازمان ملل در سوریه که از ماه آوریل با تصمیم شورای امنیت آغاز شده بود امروز رسما پایان یافت.