صنعت دفاعی کشور نماد اقتدار و تولید ملی در نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران، در بخشی از این بیانیه آمده است: آنچه امروز و پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی باعث بالندگی و پویایی صنایع دفاعی کشور و عصبانیت و هراس دشمنان نظام اسلامی و ملت ایران شده است، در حقیقت مدیون مسیر پرفروغی است که معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و جانشین صالح و حکیم ایشان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز فراروی ملت ایران و نیروهای مسلح قرار داده است، مسیری که بر تارک آن مثلث ایمان، خودباوری و خودکفایی می‌درخشد.

این بیانیه می‌افزاید: عرصه صنعت دفاعی کشور با بهره‌گیری از استعداد و خلاقیت‌های اندیشمندان و متخصصین کشور به نقطه‌ای نائل آمده است که این عرصه را به نمایشگاهی از عظمت، پویایی، چابکی، ورزیدگی و توانایی برای رفع نیازهای نیروهای مسلح مبدل ساخته است. به گونه‌ای که ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف، رشد حجم نخبگی و توسعه شبکه‌های دانش بنیان و افزایش سرعت دست‌یابی به سامانه‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته دفاعی را می‌توان در زمره دستاوردهای آن قلمداد کرد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اهمیت نقش علوم و صنایع دفاعی در روند رشد و تعالی کشور، پیشرفت‌های شگرف و خیره‌کننده متخصصان عرصه صنعت دفاعی در شرایط تهدید و تحریم، تصریح شده است: با وجود خصومت تمام عیار جبهه استکبار و نظام سلطه علیه ملت ایران و اعمال تحریم‌های زنجیره‌ای طی 33 سال گذشته، حوزه صنعت دفاعی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و بسترهای موجود و دانایی و توانایی نیروهای خلاق توانسته است الزامات و مقتضیات اساسی دفاعی را فراهم و با پی‌ریزی ساختاری مستحکم و مقتدر در این عرصه، قدرتهای استکباری و مسلح به فناوری‌های برتر نظامی را به چالش و انفعال بکشاند.

این بیانیه در پایان با تبریک روز صنعت دفاعی به وزیر، مدیران، متخصصان، نخبگان و کارکنان فهیم، خدوم، ولایی، انقلابی، مخلص و افتخار‌آفرین وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه و وابسته آن تاکید کرده است: تفکر جهادی و بسیجی و رویکرد خلاق و نوآورانه مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عملیاتی شدن دستاوردهای آنان در حوزه‌های موشکی، هوایی، دریایی، ارتباطات و الکترونیک، تسلیحات، مهمات، خودروهای زرهی و تاکتیکی و دهها مورد دیگر در صحنه ماموریت‌های ارتش و سپاه، صنعت دفاعی کشور را نماد اقتدار و تولید ملی در نظام جمهوری اسلامی قرار داده و این پیام سترگ را منتشر می‌کند که فرزندان ملت رشید و مجاهد ایران در اجرای رسالت خطیر خود در حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور و آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی همواره محیای فداکاری و جانبازی و خلق حماسه‌های ماندگار و سرنوشت ساز در مصاف با دشمنان هستند.