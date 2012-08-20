هفته دولت فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین راد افزود: بدون شک در این هفته روابط عمومی دستگاههای اجرایی برای بیان دستاوردها و اقدامات اساسی دولت در عرصه های مختلف نقش اساسی دارند.

وی اظهارداشت: این هفته فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تلاشهای بخشی از خدمتگزاران نظام آشنا شوند.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های گیلان از روابط عمومی دستگاههای اجرایی خواست با نگاه هنرمندانه با بیان این خدمات به دمیدن روحیه امید و نشاط در جامعه کمک کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت نهم، دهم افتخار دارد با الگوی قراردادن رفتار و منش شهیدان رجایی و باهنر از هیچ تلاش و کوششی برای خدمت به مردم دریغ نورزد، افزود: با توجه به تاکیدات استاندار در شورای اداری، روابط عمومی دستگاههای اجرایی از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد با آمار مقایسه ای وضعیت استان در ابتدای سال 57 تا 84 و از 84 تا 91 به مردم ارائه کنند.

راد اظهارداشت: راه اندازی تورهای خبرنگاری، گزارش مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران در نماز جمعه شهرستانها، برگزاری نشستهای خبری، قدردانی از کارمندان نمونه، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران کارمند، تبلیغات هدفمند محیطی از مهمترین اقداماتیست که روابط عمومی ادارات و سازمانها برای بیان عملکرد دولت در استان انجام می دهند.

تعاونی دهیاران سردار جنگل فومن در مسابقات فوتسال روی چمن اول شد

فینال مسابقات فوتسال روی چمن جام رمضان روستایی فومن که بین دو تیم تعاونی دهیاران بخش سردارجنگل و دهیاری میان رز برگزار شد، تعاونی دهیاران با نتایج سه بر صفر که هر سه گل را مجتبی خادمی یکی از استعدادهای آینده فوتبال گیلان و کشور به ثمر رساند و دهیاری میان رز را با شکست بدرقه کرد.

در این دوره از بازیها که از جذابیت ویژه ای نیز برخوردار بود 20 تیم از اقصی نقاط شهرستان فومن شرکت داشتند، در پایان مسابقات فوتسال روی چمن به نفرات اول و سوم کاپ، مدال و حکم قهرمانی و جوایزی به رسم یاد بود اهدا شد.

بخشدار سردار جنگل فومن توسعه ورزش روستایی در این بخش را یکی از اولویتهای مهم برشمرد و گفت: این مسابقه با شکوه برای نخستین بار در منطقه برگزار شده است.

حسین عظیم نژاد اظهار امیدواری کرد: با تکمیل استادیوم ماکلوان، ورزش بخش سردار جنگل از رشد و شکوفایی بیشتر برخوردار شود.

اعزام کاروان کمکهای اهدایی منطقه آزاد انزلی به زلزله زدگان شمال غرب کشور

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی گفت: در راستای انجام وظایف انسانی - اسلامی و با هدف کمک به هموطنان آسیب دیده زلزله آذربایجان شرقی این سازمان اقدام به ارسال کاروان کمکهای اهدایی کرده است.

مجتبی مهری‌ نژاد افزود: کاروان کمکهای ارسالی از منطقه آزاد انزلی مشتمل بر چهار هزار قرص نان حجیم، 21 هزار بطری آب معدنی و 500 جعبه خرما به همراه مواد شوینده، بهداشتی و سایر اقلام ضروری است.

وی ادامه داد: علاوه براین یک تا دو روز از حقوق کارکنان شاغل در سازمان منطقه آزاد انزلی به صورت داوطلبانه برای کمک به آسیب دیدگان اختصاص خواهد یافت.

بازدید از 5 طرح تولیدی در شهر صنعتی رشت

سرپرست و معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از پنج طرح تولیدی در شهر صنعتی رشت بازدید کردند، در این بازدید مسائل مربوط به واحدهای تولیدی که شامل تسریع درصدور معافیت گمرکی، معرفی به بانک عامل برای برخورداری از سرمایه در گردش و نیز تامین مواد اولیه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

طرح آناهیتا گیلان در زمینه تولید میلگرد، طرح وحدت خزر در زمینه تولید لوله و پروفیل فولادی و طرح پایامدرن کاسپین در زمینه تولید محصولات لاستیکی خودرو از طرحهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین مجتمع فولاد گیلان تولید کننده ورق های فولادی و شرکت لوازم طبی ایران تولید کننده تجهیزات پزشکی از دیگر واحدهای صنعتی مورد بازدید بوده است.

برنامه حضور مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در شهر صنعتی رشت با هدف بررسی دقیق تر مسائل مرتبط با کارخانجات و طرح های صنعتی مستقر در این منطقه بصورت هفتگی تداوم خواهد یافت.

آغاز توزیع سبد کالای کارکنان دولت همزمان با سراسر کشور در گیلان

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان از آغاز توزیع سبد کالای کارکنان دولت همزمان با سراسر کشور در استان خبرداد.

مجید زیرک افزود: برابر مصوبه هیئت وزیران سبد کالای کارکنان دولت شاغل در دستگاههای اجرایی بدون اخذ وجه قابل پرداخت است.

وی اظهارداشت: این سبد شامل 20 کیلوگرم برنج، پنج کیلوگرم شکر، هشت بسته 700 گرمی ماکارونی و 9 کیلوگرم روغن است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: این کالاها پس از تائید لیست کارکنان شاغل توسط استانداری گیلان و سازمان امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت تعاونی اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) قابل دریافت و توزیع می شود.