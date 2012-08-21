مسجد در خطر غفلت و فراموشی/ آشنایی با کارکردهای متعدد مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد خانه آشنایى با دردها، مشکلات اجتماعى و چاره اندیشى براى رفع آنها و همینطور پایگاه عمومى مسلمانان و محل حضور قشرهاى گوناگون است.

مساجد جایگاه مناسبى براى تعاون اجتماعى مسلمانان و مشارکت آنان در رفع نارسایى هاى اجتماعى و همچنین در جایگاه اصیل خود، یک الگوى ارزش گذاری است.

دبیر ستاد رسیدگی به امور مساجد گیلان در این باره گفت: مساجد تنها برای ادای فرائض دینی نبوده بلکه علاوه بر پایگاه تجمع طبقات گوناگون اجتماع برای ادای وظایف شرعی و دینی همواره پایگاهی برای استفاده های علمی، فرهنگی، آموزشی برای جوانان بوده است.

حجت الاسلام سید حسین گلمیزاده افزود: همان گونه که مساجد محل تصمیم گیری های سیاسی و شروع بسیاری از حرکتهای اسلامی و نهضت ها بوده در مقابل روزی که ارتباط با دین و مساجد ضعیف شود، ناتوانی و شکست را برای ملتها به دنبال خواهد داشت.

مسجد خانه آشنایى با دردها، مشکلات اجتماعى و چاره اندیشى براى رفع آنهاست

وی اظهارداشت: در تاریخ انقلاب اسلامی نیز مساجد نقش سازنده و موثر خود را در تقویت ایمان به هدف و همچنین گردآوری طبقات گوناگون مردم به خصوص جوانان ایفا کرد.

دبیر ستاد رسیدگی به امور مساجد گیلان به نقش و اهمیت اجتماع در مسجد اشاره کرد و گفت: نقش آفرینی عمیق دین در ایجاد تشکلهای اجتماعی موجب شد اسلام در ابتدای نظام دهی سازمان دینی خود تاسیس مرکز تجمع عمومی مسلمانان را با نام " مسجد " در اولویت قرار دهد.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) براساس این شناخت، بارها بر اهمیت اجتماع و حضور فعال در مساجد تاکید داشته و آن را موجب تقویت اسلام و نظام می دانست.

به این ترتیب خاموش کردن چراغ و رونق مساجد از ترفندهای استعمار و دشمنان داخلی و خارجی برای محو اسلام بوده و هم اکنون نیز تمام سعی و تلاش دشمنان در خلوت کردن مساجد به عنوان پایگاه ضد استکباری است.

امام با تاکید بر نقش محوری مسجد در خنثی کردن نقشه های دشمنان اسلام می فرماید: " مساجد و محافل دینی را که سنگرهای اسلام در مقابل شیاطین است، هرچه بیشتر گرم و مجهز نگهدارید."

مسجد از آغاز نه تنها محل نیایش و عبادت، ذکر، وعظ و خطابه و تجمع مومنان در ساعات خاص بوده بلکه محل ابلاغ احکام، دستورها، آموزه های دینی، جایگاه قضاوت و دادرسی، ستاد تبلیغات، و مرکزی برای رفع مشکلات مردم نیز بوده است.

آنچه در شرایط اجتماعی و پر از حساسیت فعلی به عنوان یکی از وظایف مهم امام جماعت هر مسجد مطرح است، اختصاص زمانی مناسب برای برقراری ارتباط صمیمانه با اقشار مختلف مردم برای رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی آنان و نیز رسیدگی به اختلافات خانوادگی و مشابه آن است که از این طریق امام جماعت خواهد توانست ضمن برنامه ریزی دقیق برای ارائه خدمات مختلف فرهنگی و دینی به مراجعان، از فضا و محیط مسجد نیز استفاده بهینه کند.

خاموش کردن چراغ و رونق مساجد از ترفندهای دشمنان است

بدون شک این برنامه می تواند عاملی برای جذب بیشتر نسل نو به مسجد باشد چراکه چشمه های امید به آینده موفق و بالنده را در دل و ذهن آنها جاری و از خالی شدن این سنگر جهاد و عبادت، جلوگیری خواهد کرد.

امام جمعه لشت نشا شهرستان رشت در این ارتباط گفت: جریانهای مختلف فرهنگی در برابر اسلام ناب محمدی (ص) قرار گرفته اند و در صدد تخریب ایمان مومنان و اتحاد مسلمانان هستند.

حجت الاسلام علی رنجبر با اشاره به اینکه مسجد به عنوان نهاد درون دینی مهمترین مانع در برابر هجوم جریانهای انحرافی است، افزود: مساجد در برابر جریان شیطان پرستی، بهائیت، وهابیت و سایر موارد به خوبی می تواند مقاومت کند و فعالانه به ترویج اندیشه ناب محمدی ( ص) بپردازد .

وی اظهار داشت: مسجد هر چند یک واحد اجتماعى کوچک ولى نماد یک جامعه اسلامى و نمونه عینى حاکمیت ارزشهاى اسلامى است.

امام جمعه لشت نشا با بیان اینکه مسجد همواره کانون مبارزه با ستم و بى عدالتى بوده است، گفت: ایراد خطبه آتشین فاطمه زهرا (س) در دفاع از مقام ولایت و مبارزه با ستم بر اهل بیت پیامبر( ص) در مسجد النبى مصداق بارز این مهم است.

وی ادامه داد: در دوران انقلاب اسلامى مردم ایران علیه نظام ستمشاهى، جلوه هایى از نقش مسجد را در بعد ستم ستیزى، آشکارا مشاهده کردند.

رنجبر اظهار داشت: از دیگر نقش هاى اجتماعى و سیاسى مسجد مى توان کارکرد مسجد را در پرورش نیروهاى متعهدى دانست که حکومت اسلامى به آنها نیاز دارد.

وی همچنین با اعلام اینکه مسجد بستر مناسبى براى تحقق امر به معروف و نهى از منکر است، یادآور شد: غفلت از مسجد باعث ایجاد انحطاط در جهان اسلام می شود.

مسجد بستر مناسبى براى تحقق امر به معروف و نهى از منکر است



مساجد مهمترین و اصلی‌ ترین پایگاه دین، معنویت و اخلاق هستند و دارای شبکه عظیمی از اجتماعات مؤمن و اهل ایمانند و از اهمیت بسیار تعیین کننده ‌ای در جهان اسلام برخوردارند.

این سنگر بزرگ مسلمانان علاوه بر ایفای کارکردهای تبلیغی، تربیتی و عبادی، محل رجوع مردم به ویژه جوانان است از اینرو کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد باید از این ظرفیت با ارائه برنامه ‌های مناسب و وزین به خوبی نسبت به جذب جوانان اقدام کنند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان گفت: در حال حاضر 410 کانون فرهنگی و هنری، 15 کانون تخصصی در مساجد استان فعال است.

حجت الاسلام سلیمان پور ابراهیم با بیان اینکه مساجد از کانونهای مهم اجتماعی و مردمی محسوب می ‌شوند، افزود: خداباوری و اعتماد به نفس را باید در بین اعضای کانونهای مساجد تقویت کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مدیریت فرهنگی جامعه به ویژه برنامه ریزی کانون های فرهنگی، هنری مساجد باید حول محور مقابله با جنگ نرم دشمنان باشد، اظهارداشت: هم اکنون کانون های فرهنگی و هنری مساجد به عنوان نماد مقابله با تهاجم فرهنگی به صورت فعال در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم دشمنان قرار دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گیلان گفت: کانون های مزبور نقش موثری در جذب جوانان به فعالیت های فرهنگی در این مکان مقدس دارند و با توجه به رویکرد دینی کشور حضور نیروهای متعهد و دلسوز می تواند در پیشبرد برنامه های فرهنگی و هنری در کشور نقش بسزایی ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اسفاده از ابزار نوین آموزشی در کانون های فرهنگی هنری یادآورشد: رونق و شکوفایی مسجد در ایجاد و تداوم فرهنگ دینی بسیار مؤثر است بنابراین باید مسجدها با شیوه ها و ابزار نوین رسالت دینی خود را انجام دهند.

مسجد امروز که باید محور فعالیتهای جامعه باشد، متاسفانه در معرض فراموشی است در حالیکه این سنگر مظهر اقتدار مسلمانان است.

همچنین باید بدانیم بخش عظیمی از تعلیم و تربیت و سازندگی از طریق مساجد به خوبی انجام می شود و در صورت تقویت این پایگاهها می توان آثار و تبعات بسیار مثبت و ارزنده آن را در جامعه شاهد بود.

لزوم احیای کارکرد مساجد در کشور

استاندار گیلان در این زمینه گفت: مسجد از مهمترین جنبه های فرهنگ اسلام است بنابراین احیای کارکرد این اماکن بسیار ضروری است.

مهدی سعادتی مساجد را از مهمترین پایگاههای قیام مردمی ایران به رهبری امام راحل علیه رژیم ستمشاهی عنوان کرد و افزود: در دوران اسلام و انقلاب اسلامی برای پایداری و وجود اثرگذار مساجد شهیدان زیادی تقدیم شد و امام راحل نیز از این اماکن به عنوان سنگرهای اصلی اسلام نام برده اند.

وی ادامه داد: با حضور قشرهای مختلف مردم در مساجد می توان برای آشنایی آنان با اسلام و احکام الهی، قرآن و اخلاق اسلامی برنامه ریزی کرد که این امر موجب کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه می شود.

به هر حال در دنیای امروز باید اهتمام و توجه ویژه ای به مساجد و نقش و جایگاه آنها داشت و بهره مناسب را از این پایگاههای مهم برد،احیای مساجد در عصری که مردم به ویژه جوانان با تهاجم های فرهنگی بسیاری از سوی دشمنان دین اسلام مواجه هستند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بدون شک مساجد بهترین محل برای تربیت جوانان و نوجوانان و بهترین محیط برای نشر ارزشهای اسلامی هستند .