گرگان میزبان لیگ یک اسکواش بانوان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم لیگ دسته اول اسکواش بانوان ایران از 8 تا 10 شهریور در خانه اسکواش گرگان برگزار می شود.

در این مسابقات تیم گلستان با فارس و آذربایجان غربی دیدار می کند و مربیگری تیم گلستان را خدیجه علاء الدین بر عهده دارد.

همچنین خدیجه علاء الدین، مطهره یداللهی و ساجده حیدری با یک بازی کمتر بعد از فارس در مکان دوم جدول هفت تیمی لیگ قرار دارند.

مسابقات اسکواش جام رمضان گرگان

مسابقات اسکواش جام رمضان گرگان با شرکت 30 نفر بصورت آزاد شامگاه دوشنبه پایان یافت.

این مسابقات در خانه اسکواش گرگان وبه سرپرستی هادی طاهری برگزار شد و به نفرات برتر شامل فرزاد شکوهی، سمیع الله قاصد آبادی، مازیار توسن و عرفان اکبری جوایز نقدی داده شد.

سرپرست جام رمضان گرگان نیز شعیب فروغی بوده است.

مسابقات اسکواش بالا و زیر 15 سال اسکواش

مسابقات اسکواش جام رمضان گرگان با شرکت 30 نفر از پسران رد سالن لاله شهرداری گرگان برگزار شد.

این مسابقات از سوی هیئت اسکواش گرگان و توسط آکادمی اسکواش مهر در رده سنی بالا و زیر 15 سال برگزار شد.

در رده سنی بالای 15 سال، صالح حسینی، شروین عزیزی، نیما مفتاح و در رده سنی زیر 15 سال، سجاد صبوریفر، آرمان عقیل نژاد و رضا رفعیی برتر شدند.

در این مسابقات به برترینها و بازیکنان زیر 11 سال جوایزی داده شد.