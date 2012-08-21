نوشهر پرشور از حضور مسافران/ آمار مبهم غرق‌ شده ها در دریا

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان نوشهر از شمال به دریای خزر، از جنوب به رشته کوههای البرز، از شرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان چالوس و در فاصله کمتر از 200 کیلومتری به پایتخت ایران یعنی تهران متصل است. ارتفاع آن از سطح دریا ۲٫۹ متر پایینتر بوده و دارای دو بخش مرکزی و کجور است.

از جاذبه‌های طبیعی این شهرستان می‌توان به وجود گستره ساحل دریا، پارک سی‌سنگان، رودخانه‌های خیرود، ماشلک، دیوچشمه، آبشار چلندر و جاذبه‌های کوهستانی کجور اشاره کرد.

منطقه تفریحی و توریستی سیترا و بازار روز نوشهر که شرایط خاص بنایی آن و بازار ماهی فروشان و پیست کارتینگ، خیابان فرودگاه، باغ نوید و نگین از مناطق دیدنی و تفریحی دیگر این شهرستان 120 هزار نفره محسوب می شوند.

وجود چشمه گردوک در فاصله پنج کیلومتری نوشهر به عنوان پرآب‌ترین چشمه در منطقه غربی مازندران، مناظر زیبایی را خلق کرده که همه ساله مسافران زیادی را از اقصا نقاط کشور به این منطقه سوق می دهد. این چشمه آب شرب دو شهرستان نوشهر و چالوس و روستاهای اطراف را تامین می‌کند.

سد خاکی آویدر از دیگر جاذبه‌های طبیعی و تفریحی نوشهر قلمداد می‌شود که در فاصله حدودا ۳۰ کیلومتری شرق شهر نوشهر و در نزدیکی پارک جنگلی سی‌سنگان در استان مازندران قرار دارد. این سد و دریاچه پشت آن در فاصله‌ای دور از دریا و در دل کوهستان سبب کاهش رطوبت هوا در این منطقه شده‌است.

با همه این موهبات الهی آنچه نوشهر را این روزها غرق حضور مسافران و گردشگران کرده نزدیکی تنها چند کیلومتری کوه به دریاست که انبوه مسافران را در روزهای تعطیل تابستان به خود جذب می کند.

ظرف چند روز اخیر بیشترین حجم مسافران از مناطق سیترا و سی‌سنگان گزارش شده به نحوی که ساعت‌ها، مسیر ورودی این مناطق تراکم شدید جمعیت و ترافیک سنگین خودروها را شاهد بوده است.

هرچند ورود چند برابری مسافران تابستانی به نوشهر رونق بی سابقه‌ای را به هتل‌ها، اماکن استیجاری و مراکز تفریحی بخشیده است اما برای ساکنین و بومیان این شهرستان به مانند دیگر شهرهای استان جز گرانی و ترافیک و کمبود مواد پروتئنی ارمغانی نداشته است.

انباشت فراوان زباله، کافی نبودن جایگاههای پمپ بنزین و CNG و کمبود مراکز خدمات‌رسانی پزشکی و اور‍ژانس طی این روزها بیشتر قابل لمس است و خدمات رسانی برخی دستگاههای خودپرداز بانکها و عدم وجود نقدینگی در شعب ، باعث رنجش شهروندان است .

بخشدار مرکزی نوشهر طی گفتگو با مهر با بیان معضلات ناشی از ورود بیش از حد مسافران در تعطیلات چند روز اخیر عنوان داشت: این حجم حضور مسافران باعث شده تا برخی مناطق بخش مرکزی شهرستان با افت شدید برق و کمبود آبرسانی مواجه شود.

بهمن خواجوند افزود: مطمئناٌ با امکانات بومی نمی‌توان خدمات ملی ارائه داد و برای پاسخگویی به نیازهای مسافران و رفاه ساکنان و بومیان منطقه نیازمند ارتقای سطح زیر ساخت‌ها و تزریق بودجه‌های ملی هستیم.

سواحل دریای این شهرستان در روزهای گذشته بیشترین حجم حضور مسافر را در خود پناه داده است تا آنجا که نمی توان حتی جای خالی برای یک نشستن کوتاه در ساحل یافت.

اما آنچه مهم است 60 درصد مسافران که برای استفاده از موهبت دریا، شهرهای ساحلی استان مازندران را انتخاب می‌کنند به علت عدم آشنایی به شنا و نبود نقاط بیشتر در طرح‌های سالمسازی دریا متاسفانه خاطرات خوشی را با خود از این سفر به همراه نخواهند داشت.

فعال بودن تنها 180 طرح سالمسازی دریا در مقابل 400 نقطه کور در سواحل استان مازندران و طول 338 کیلومتری نوار ساحلی باعث شده تا آمار غرقی‌ها در دریا بویژه در ایام تعطیلات، خاطره شیرینی سفر را به کام برخی خانواده‌ها تلخ کند.

هرچند تلاش شده است تا آمار دقیقی از غرق‌شدگان در این گزارش ارائه شود اما بدلیل آنکه آمارهای مختلفی از دستگاه‌های متعددی همانند دریابانی، اورژانس 115 ، ستاد طرح سالمسازی دریا، هلال احمر، پزشک قانونی و بیمارستان‌ها عنوان می‌شود نمی‌توان بطور یقین از میزان غرق‌شدگان مطلع شد.

آنچه از اهمیت زیادی در بحث ساماندهی سواحل برخوردار است این است که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی مانده و نیازمند است اعتبارات مورد نیاز از محل منابع ملی برای اجرای کامل و صحیح طرح سالمسازی دریا تخصیص یابد.

به رغم وجود مناطق طبیعی بی شمار و چشم‌اندازهای بکر در شهرهای مازندران در شهرستان نوشهر و حضور بسیار مسافران بنظر می‌رسد ارتقا و افزایش زیرساختهای گردشگرپذیری تنها با تلاش و اعتبارات دستگاه‌های فرااستانی و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مصوبه امکانپذیر است.