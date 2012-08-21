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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۴

پس از 24 ساعت/

اجساد خانواده بهروش پیدا شد

اجساد خانواده بهروش پیدا شد

ساری - خبرگزاری مهر: پس از 24 ساعت جستجوی گروه غواصی، سومین عضو از خانواده علی بهروش، عضو شورای شهر دوره های اول تا سوم ساری پیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 24 ساعت از وقوع حادثه منجر به غرق شدن مرحوم سید علی بهروش عضو شورای اسلامی شهر ساری ، سرانجام تلاش تیم جستجو برای یافتن اجساد بهروش و دو فرزندش با یافتن پیکر سید بنیامین به پایان رسید.

سید علی بهروش و دو فرزندش عصر دیروز در منطقه گهرباران غرق شده و تلاش برای یافتن اجساد آنها از نخستین دقایق وقوع حادثه آغاز شده بود.

این تلاش سرانجام با یافتن پیکر مرحوم بهروش و کشف جسد فرزند کوچکتر وی، پیکر دیگر فرزند وی غروب دوشنبه توسط جستجوگران پیدا شده است.

مرحوم بهروش، معلم ورزش مدارس ساری و عضو شورای اسلامی شهر در دوره های اول تا سوم ساری بوده است.

قرار است مراسم تشییع خانواده بهروش، پس از حضور فرزند پسر مرحوم بهروش از خارج کشور، چهارشنبه این هفته در ساری برگزار شود.


 

کد مطلب 1676961

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