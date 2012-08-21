آغاز لیگ فوتبال بوشهر از 15 شهریور/ احتمال سقوط پنج تیم از لیگ 10 تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول فوتبال استان بوشهر با حضور تیم‌های سپاهان‌بوشهر، سپاهان خورموج، پرسپولیس آب‌پخش، استقلال اهرم، امید گناوه، پرسپولیس دیلم، پارس خورموج، سیراف کنگان، ایرانجوان خورموج و توحید بوشهر از هفته سوم شهریورماه آغاز خواهد شد.

این تیم‌ها در حالی به مصاف هم خواهند رفت که از بین 10 تیم حاضر در مسابقات، هشت تیم از تیم های شهرستانی هستند و تنها دو تیم از مرکز استان در لیگ حضور دارد که می‌تواند به نوعی بیانگر گسترش فوتبال در نقاط مختلف استان بوشهر باشد. هر چند عدم حضور نماینده از برخی شهرستان‌ها در این مسابقات بیانگر لزوم توجه بیشتر به فوتبال این شهرستان‌ها است.

تیم‌های سپاهان بوشهر، امید گناوه، سیراف کنگان و پرسپولیس دیلم، تیم‌هایی هستند که در امسال به این رقابت‌ها صعود کرده‌اند. این تیم‌ها جایگزین تیم‌های همای دیلم، ندسای بوشهر، استقلال بنه‌گز و شاهین‌تل‌سیاه شده‌اند.

تیم همای دیلم با توجه به قهرمانی در لیگ سال گذشته به عنوان نماینده استان بوشهر به لیگ دسته سوم فوتبال کشور صعود کرد و تیم‌های استقلال بنه‌گز و شاهین‌تل‌سیاه نیز تیم‌های سقوط کننده از لیگ قبل بودند. تیم ندسای بوشهر نیز در حالی که رده پنجم فصل گذشته را کسب کرده بود، از ادامه تیم‌داری در لیگ دسته اول استان بوشهر انصراف داد.

سقوط پنج تیم از لیگ 10 تیمی

یکی از قوانین برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال استان بوشهر به جایگزینی تیم‌های سقوط ‌کننده و صعود‌کننده به لیگ مربوط می‌شود که بر این اساس احتمال سقوط پنج یا شش تیم از لیگ 10 تیمی وجود دارد.

چهار نماینده از استان بوشهر در لیگ دسته سوم کشور حضور دارند که در صورت سقوط این چهار تیم از لیگ دسته سوم، باید سال آینده در لیگ دسته اول فوتبال استان حضور یابند.

همچنین سالانه پس از برگزاری مسابقات لیگ شهرستان‌های استان و پس از آن رقابت تیم‌های برتر در قالب رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال استان دو تیم برتر به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال استان صعود خواهند کرد.

سقف تیم‌های حاضر در لیگ دسته اول فوتبال استان بوشهر 10 تیم است که صورت سقوط چهار تیم از لیگ دسته سوم و صعود دو تیم از زیر گروه، در مجموع شش تیم جدید به این مسابقات پای خواهند گذاشت که باید جایگزین شش تیم از تیم‌های حاضر در مسابقات خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که قهرمان لیگ دسته اول نیز با قهرمانی در این مسابقات می‌تواند به لیگ دسته سوم برود که در این صورت تعداد تیم‌های سقوط کننده از لیگ استان پنج تیم خواهد بود.

هر چند برخی از تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به این موضوع و مشخص نبودن تعداد تیم‌های سقوط کننده اعتراض داشتند و این اعتراض خود را به هیئت فوتبال نیز منتقل کردند ولی پاسخ‌های رئیس هیئت فوتبال در این ارتباط شنیدنی بود.

تیم‌ها به جای سقوط به قهرمانی بیاندیشند

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر در ارتباط با انتقاد برخی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال استان بوشهر به مشخص نبودن تعداد دقیق تیم‌های سقوط کننده و احتمال زیاد شدن این تیم‌ها، اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول استان عصاره‌ای از فوتبال در شهرستان‌های مختلف است و تیم‌ها باید با تمام قدرت در این مسابقات حاضر شوند.

محمد دوانی اضافه کرد: تیم‌ها باید به صورت جنگنده در این مسابقات حاضر شوند و به فکر قهرمان شدن در این دوره از مسابقات باشند و اصلا به سقوط یا قرار گرفتن در جمع تیم‌های انتهای جدول فکر نکنند.

وی با اشاره به حضور چهار نماینده فوتبال استان بوشهر در رقابت‌های لیگ دسته سوم کشور، ادامه داد: جای بسی خوشحالی است که استان بوشهر در رقابت‌های فوتبال کشور در رده‌های مختلف لیگ نماینده دارد و حضور این تعداد نماینده بیانگر قدرت فوتبال استان بوشهر است.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر ادامه داد: نمایندگان استان بوشهر تیم‌های قدرتمندی هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب به لیگ بالاتر صعود کنند و دغدغه چندانی برای سقوط این تیم‌ها نداریم.

وضعیت امنیت ورزشگاه‌ها و تماشگران

یکی دیگر از مواردی که تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال استان بوشهر بر آن تاکید دارند و این موضوع را به اعضای هیئت فوتبال استان نیز منتقل کردند، مسئله امنیت ورزشگاه‌ها و تماشگران منتسب به هر تیم است.

مدیرعامل یکی از باشگاه‌های حاضر در لیگ استان بوشهر در این ارتباط اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته تیم ما با مبالغ بالایی به خاطر رفتار یکی از تماشاگران منتسب به این تیم جریمه شد که اصلا هیچ ارتباطی با تیم ما نداشته است.

وی خواستار اتخاذ تصمیمات بهتری برای این موضوع شد و اضافه کرد: هزینه‌های تیم‌داری در لیگ استان بالا است و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که ما برای چنین مسائلی نیز متحمل هزینه‌های بیشتری شویم.

رئیس‌ هیئت فوتبال استان بوشهر نیز در پاسخ به این مسئله اظهار داشت: تیم‌ها باید از همه توان خود برای کنترل هرچه بیشتر تماشاگران و افرادی که دست‌اندرکار تیم هستند استفاده کنند تا مسابقات با حاشیه امنیت و کیفیت بیشتری برگزار شود.

دوانی خواستار همکاری و مساعدت بیشتر مسئولان برای برگزاری مسابقات و تامین امنیت مطلوب در همه شهرها برای برگزاری مسابقات شد و افزود: فوتبال به خوبی می‌تواند اوقات فراغت جوانان و حتی همه گروه‌های سنی را پر کند که جا دارد از این پتانسیل بهره بیشتری برده شود و مسئولان حمایت‌های لازم را از فوتبال داشته باشند.

وی همچنین از تیم‌ها خواست عناصر نامطلوب را شناسایی کنند و با درخواست از هیئت فوتبال و نیروی انتظامی مانع از حضور این افراد در ورزشگاه‌ها شوند.

دیدارهای تدارکاتی تیم‌ها برای حضور پر قدرت در لیگ

تیم‌ها پس از هفته‌ها برگزاری تمرینات بدنسازی پیش‌فصل و با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، مسابقات دوستانه و تدارکاتی را برای ایجاد هماهنگی و آماده‌شدن برای حضور پر قدرت در لیگ در دستور کار قرار داده‌اند.

زمان کم بین پایان ماه مبارک رمضان و شروع مسابقات نیز از دیگر مشکلاتی است که تیم‌ها را برای حضوری پرقدرت در مسابقات با مشکل مواجه کرده است و برخی از تیم‌ها خواستار آغاز این مسابقات از مهرماه هستند که با توجه به تقویم مصوبت هیئت فوتبال استان بوشهر بعید به نظر می‌رسد.

زمان نقل و انتقلات این فصل از مسابقات دوم شهریورماه به پایان می‌رسد و هر چند تیم‌ها اغلب نفرات خود برای این مسابقات را جذب کرده‌اند ولی فرصت چندانی برای تکمیل تیم خود ندارند.