نقش اصلی دیوان محاسبات صیانت از بیت ‌المال است

محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس قانون هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است.

وی همچنین با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور زیرنظر مجلس شورای اسلامی است، اظهارداشت: این دیوان دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیئت مستشاری است.

این کارشناس ارشد مدیریت دولتی گفت: هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود که دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود.

وی افزود: مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب باید از چگونگی هزینه بیت المال آگاهی داشته باشند از اینرو باید در این زمینه مسائل با شفافیت و روشنگری کامل مطرح و بیان شود.

احمدی در ادامه با تاکید بر اینکه آموزش و آشنا ساختن مدیران و مسئولان ذیربط با مسائل و قوانین دیوان محاسبات از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است بر ضرورت برگزاری کارگاههای آموزشی و تعامل سازنده با مدیران اجرایی به جهت جلوی ازتخلفها و بروز انحرافات بسیار تاکید کرد.