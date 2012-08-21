تکدی گری خراشی بر چهره شهر کرمان/ لزوم چاره اندیشی در خصوص تکدی گری

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شاهد افزایش متکدیان در سطح خیابانها و معابر عمومی در کلانشهر کرمان هستیم و این معضل در حدی است که هر یک از این متکدیان را می توان هر روز در یک جای مشخص مشاهده کنیم. این شرایط اولین چیزی را که به ذهن متبادر می کند این است که نکند تکدی گری به شغلی درآمدزا برای این افراد تبدیل شده که تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک آن نیستند!

اگر چه این مسئله دور از ذهن نیست اما حداقل وضعیت ظاهری این افراد حکایتی دیگر را بیان می کند؛ در پیاده روها و روی پلهای عابر پیاده و در لا به لای هیاهوی آمد و رفت ها، فردی هست که جفت پاهایش دچار معلولیت شدید است، دیگری چشمانش نابینا است، دیگری پیرمردی است که رعشه شدید تنش، تاب نشستن را هم از او گرفته چه رسد به راه رفتن، کودکی با موهای ژولیده و پوست خشکیده جلوی ترازویی نشسته و زنی دیگر چادرش را روی چهره اش کشیده تا شناخته نشود و ... اینها بخشی از جامعه متکدیان کرمانی را تشکیل داده اند؛ دست نیازشان، چه با سکوت و چه با ضجه و التماس به سوی رهگذران دراز است.

کسی نمی داند آیا ظاهر قضیه واقعی است یا یک بازی است برای برانگیختن حس ترحم. اما بسیاری از مردم از کمک کردن به این افراد ابایی نداشته که هیچ، مشتاقانه و با کمال میل نیز از این همه نوعدوستی خود احساس رضایت می کنند. نتیجه این کمک کردن هم می شود حضور همیشگی افرادی با ظاهر نامناسب در گوشه گوشه شهر و معضلات اجتماعی که به دنبال دارند و این امر نشانده لزوم فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه در این خصوص است.

افاغنه، زنان و مردان پاکستانی، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، زنان بی سرپرست و مردانی که یا به معضل اعتیاد دچار هستند و یا به ظاهر معلول، اینها بخشی از باند بزرگ تکدی گری را در کلانشهر کرمان تشکیل می دهند.

کودکانی که با چشمانی معصوم و دستانی کوچک به امید کمک، دست نیاز به سوی ما دراز می کنند اما پس دریافت پول نه تنها چیزی عاید خودشان نمی شود بلکه باید بقیه روزهای کودکی خود را به جای حضور در مدرسه، آموختن علم و بازی با همکلاسانشان بر سر چهار راه ها دست نیاز به سوی دیگران دراز کنند و نگاه های متعجبانه هم سن و سالان خود را تحمل کرده و اینگونه در همان کودکی تلخی روزگار را می چشند.

اما در این میان هر روز شاهد طرح نظرات مختلف کارشناسان و مسئولین در این خصوص هستیم که نتیجه این صحبت ها فقط همان حرف است و دیگر هیچ....

دستگاه های متعددی بر اساس قانون باید برای جمع آوری و ساماندهی متکدیان اقدام کنند تا چهره زشت تکدی گری از سطح شهرها پاک شود اما در کلانشهر کرمان به نظر می رسد که این دستگاه ها تعامل خوبی با هم ندارند و ما همچنان شاهد حضور متکدیان در سح خیابان های این شهرهستیم. تکدی گری پدیده ای است که در شهری ثروتمندی همچون کرمان موجب حیرت مسافران و افراد غیر بومی شده است.

شاید وقت آن رسیده باشد که دستگاه های متولی، در این خصوص به طور جدی وارد شده و این معضل اجتمای را ریشه کن کنند.

متکدیان غربال گیری شوند

شهردار کرمان در این زمینه با بیان اینکه در کشور ما هر چیزی تعریفی دارد و وظیفه هر دستگاه مشخص شده است، به خبرنگار مهر می گوید: در بحث متکدیان، بهزیستی وظیفه ساماندهی کودکان کار، بی سرپرست و بد سرپرست را به عهده دارد و برای این منظور اعتباری نیز در نظر گرفته شده است.

ابوالاقاسم سیف اللهی می افزاید: ما در حوزه شهرداری با متکدیان دچار مشکل هستیم.

وی تکدی گری را جرم دانسته و می گوید: متکدی کسی است که شغلش تکدی گری است یعنی کسی که از این راه درآمد بالایی را به دست می آورد.

این مسئول ادامه می دهد: کودکان گل و فال فروش جزء کودکان کار هستند که ساماندهی آنها به عهده بهزیستی است.

سیف اللهی با اشاره به نقش کمیته امداد امام خمینی( ره) به عنوان نهاد حمایتی در زمینه ساماندهی متکدیان ابراز می دارد: این دستگاه نیز سالیانه چندین میلیارد تومان در آمد از محل صندوقات صدقه و همچنین بودجه دولتی برای کمک به افراد نیازمند دارد.

وی می گوید: بعد از جداسازی گروه های هدف بهزیستی و کمیته امداد، آنچه از جمعیت این افراد می ماند متکدیان واقعی هستند که شهرداری باید آنها را جمع آوری کرده و به اردوگاه ها ببرد.

شهردار کرمان معتقد است که در اردوگاه ها باید هر کدام از دستگاه های مسئول از جمله کمیته امداد، بهزیستی و بهداشت در حوزه متکدیان نماینده ای داشته باشند و این افراد را غربالگری کنند.

سیف اللهی ادامه می دهد: با اجرای این امر، کمیته امداد، بهزیستی و بهداشت و سایر دستگاه های مسئول افرادی مشمول شرایط لازم را تحت پوشش خود قرار می دهد و در نهایت تنها متکدیان حرفه ای باقی می مانند.

وی می گوید: متکدی حرفه ای فردی است که توانایی پرداخت هزینه های زندگی اش را دارد اما همچنان به تکدی گری می پردازند.

شهردار کرمان در ادامه ابراز می دارد: این افراد از لحاظ قانونی مجرم بوده و حکم زندان از سوی مسئول قضایی برای آنها صادر می شود و یا اینکه باید به اردوگاه های کار فرستاده شوند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب اردوگاه های متکدیان در کرمان می افزاید: درست نیست یک زن بی سرپرست که از سطح خیابان ها جمع آوری شده است با یک دختر بچه خردسال در یک مکان نگهداری شوند.

سیف اللهی همچنین نگهداری کودکان در کنار افراد معتاد و پرخطر را نامناسب دانسته و می گوید: با انجام غربالگری این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی تاکید می کند: در کرمان مسئولین نیز همانند مردم نسبت به این افراد حس ترحم دارند و نتیجه این احساسات، می شود چیزی که شاهد آن هستیم.

شهردار کرمان یادآور می شود: بارها اتفاق افتاده یک فرد متکدی را چندین مرتبه جمع آوری کرده و به اردگاه فرستاده ایم اما به دلیل عدم غربالگری و همچنین عدم انجام اقدامات لازم این فرد باز هم به خیابان ها بازگشته است.

عدم کمک مردم به متکدیان معضل تکدی گری را رفع می کند

در همین حال مدیر کل بهزیستی استان کرمان معتد است که برای حل مشکل تکدی گری در کرمان این مردم هستند که باید وارد عمل شوند.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر وجود متکدیان و کودکان کار در سطح خیابان ها را از جمله معضلات اساسی کلانشهر کرمان می داند و می گوید: یکی از راهکارهایی موثر در این خصوص عدم کمک مردم به اینگونه افراد است.

وی تصریح می کند: در صورتیکه متکدیان از طریق تکدی گری درآمدی نداشته باشند بالطبع آن را رها کرده و به دنبال راهی مناسب برای کسب درآمد و گذران زندگی می روند.

عباسی ادامه می دهد: با وجود تلاش هایی که از سوی دستگاه های مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان و کودکان کار صورت می گیرد باز هم شاهد این معضل اجتماعی در سطح کلانشهر کرمان هستیم.

این مسئول با بیان اینکه برخی از افراد به قصد سودجویی به تکدی گری می پردازند تصریح می کند: رفع این معضل تنها با همکاری مردم و مسئولین صورت خواهد گرفت.

عباسی یادآور می شود: در صورت عدم کمک مردم به متکدیان، کسانی که واقعا نیازمند کمک هستند شناسایی شده و توسط دستگاه های مرتبط تحت حمایت قرار خواهند گرفت.

پس شاید وقت آن رسید است که با کنار گذاشتن احساسات و با تفکری منطقی در این خصوص با عدم کمک به متکدیان بگذاریم نیازمندان واقعی شناسایی و ساماندهی شوند که البته این امر نیز نیازمند عزم جدی دستگاه های مسئول برای زدودن این معضل اجتماعی از چهره شهر کرمان است.

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گزارش: اسما محمودی