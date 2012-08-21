تکذیب ارائه وام 100 میلیونی از سوی رحیمی به روزنامه مغرب

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: مدتی است که در بیلبوردهای شهر تهران و همچنین تبلیغات تلویزیونی نام روزنامه «مغرب» به چشم میخورد که تاکید این تبلیغات بر توجه ویژه روزنامه به مسایل زنان، بیشتر این رسانه در دست انتشار را مورد توجه قرار میدهد.
همچنین درباره این روزنامه و حمایتهای مالی که برای انتشار آن از سوی برخی افراد صورت گرفته، نیز حرفهایی به گوش میرسد.
زمان انتشار؛ 31 مرداد نه 28 مرداد
محمدمهدی امامی مدیرمسئول و صاحب امتیاز این روزنامه در گفتگویی با مهر درباره اینکه برخی 28 مرداد و برخی دیگر 31 مرداد را زمان انتشار نخستین شماره «مغرب» اعلام کرده بودند، گفت: «مغرب» به عنوان پرتیراژترین روزنامه غیراقتصادی بخش خصوصی از 31 مرداد ماه روی کیوسک خواهد بود. البته توزیع روزنامه به مدت یکماه تنها در تهران خواهد بود و سپس به صورت گام به گام توزیع روزنامه در استانها را آغاز خواهیم کرد. کمیته تبلیغات ما را در زمینه توزیع روزنامه در شهرهای مختلف کشور راهنمایی میکنند. نکته قابل اشاره این است که ما نمایندگی استانی داریم نه شهرستانی.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا انتشار این روزنامه در آستانه تحولات مهم سیاسی همچون انتخابات به معنای وابستگی آن به جریانات سیاسی است یا خیر؟ توضیح داد: روزنامه مغرب با رویکرد اجتماعی، فرهنگی، هنری و با شعار اینکه روزنامهای برای خانواده ایرانی هستیم، منتشر خواهد شد. در محتوا هم روزنامه مغرب یک روزنامه اجتماعی، فرهنگی برای خانوادههاست.
«شهربانو»؛ ضمیمهای ویژه بانوان
مدیرمسئول «مغرب» درباره تاکید تبلیغات رسانهاش بر مسایل زنان، بیان کرد: روزنامه ما یک ضمیمه با نام «شهربانو» دارد که در اصل نیازمندیهای جامع بانوان ایرانی را پوشش میدهد. این بخش نیازمندیها سه شاخصه مهم دارد: یک اینکه آگهی استخدام مربوط به بانوان در آن به صورت رایگان منتشر میشود. دوم اینکه این ضمیمه کاملا متعلق به بانوان است بدین شکل که یا مخاطب آن بانوان هستند و یا آگهیدهنده یک خانم است. سوم اینکه علاوه بر نیازمندیها، مطالبی در قالب اطلاعات عمومی، سلامت خانواده، اشتغال و تحصیل بانوان، گردشگری بانوان و ... در ستونهایی از این ضمیمه آورده میشود.
در حاشیه خبرهای انتشار «مغرب» شنیده میشود که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهوری از این رسانه حمایت مالی کرده و حتی وامی 100 میلیون تومانی نیز وعده داده شده است. دراینباره از امامی پرسیدیم که گفت: 100 میلیون تومان پول کاغذ یک ماه انتشار روزنامه هم نمیشود.(میخندد) من قویا هر نوع ارتباط رسمی و غیررسمی روزنامه مغرب را با هر نهاد دولتی و حاکمیتی رد میکنم. ما نه وعدهای دریافت کردهایم و نه اگر درایفت کنیم، میپذیریم.
وی اضافه کرد: اگر یک روزنامه استقلال نداشته باشد، نمیتواند به رسالت حرفهایش و آگاهیرسانی به مردم عمل کند. ما حتی یک ریال کمک مالی از هیچ نهاد دولتی، حاکمیتی و حتی خصوصی دریافت نکردهایم و اگر کسی بتواند چنین مسالهای را ثابت کند ما یک جایزه 100 میلیون تومانی به او میدهیم.
«مغرب» هم جریان اصلاحطلب هم اصولگرا را نقد میکند
مساله چینش نیروهای تحریریه که بیشتر از فعالان رسانهای اصلاحطلب بوده است نیز این مساله را ایجاد کرده که «مغرب» یک رسانه اصلاحطلب است. مدیرمسئول این روزنامه در این زمینه نیز توضیح داد: این روزنامه به هیچوجه رسانه جریان خاصی چه اصلاحطلب و چه اصولگرا نیست. دلیل آنهم این است که تعریف مدون و مشخصی درباره جریان اصلاحطلبی و اصولگرا در کشور ما وجود ندارد و این تعابیر بیشتر یک استراتژی سیاسی - اجتماعی است تا تاکتیک و حتی میبینیم که بعضی از افراد شهرتیافته در یک جریان، امروز در جریان مخالف فعالیت میکنند. ما در روزنامه مغرب علاقهای به دنبالهروی از جریانهای سیاسی نداریم و معتقدیم خودمان در حوزه اجتماعی جریانساز خواهیم بود. ما اگر تابع یک جریان سیاسی باشیم در اصل به شعور خود و تحریریهمان توهین کردهایم.
امامی تاکید کرد: نقادی از مقتضیات یک رسانه است و ما نیز از آن مستثنی نیسیتم و در نقد اصولی و دلسوزانه حریمی برای اطلاحطلب و اصولگرا چه در جریانهای سیاسی و چه مصادیق آنها قائل نیستیم.
مدیر مسئول مغرب درباره تاثیر و تاثر بخشهای تحریریه و اگهیها نیز بیان کرد: همکاران ما در تحریریه از گروه بازرگانی، کاملا مجزا هستند و کار هیچکدام از این دو گروه، دیگری را تحت تاثیر قرار نمیدهد. تحریریه مغرب به هیچوجه در خدمت جذب آگهی نخواهد بود و هر گروه مدیریت مستقل هم دارد.
سیاستبازان با رسانهها صادق نیستند
امامی در بخش دیگر صحبتهایش با تاکید مجدد بر رویکرد اجتماعی، فرهنگی روزنامه مغرب و پرهیز از ورود به بازیهای سیاسی، عنوان کرد: روزنامه سیاسی تاریخ مصرف خاص خودش را دارد. روزنامههایی که در فضای سیاسی متولد میشوند با از بین رفتن فضای سیاسی، کنار زده میشوند. یک روزنامه اگر میخواهد ماندگار باشد باید از افراط و تفریط پرهیز کرده و دچار تندروی سیاسی نشود. البته ما از مسایل سیاسی غافل نیستیم ولی پیشانی و تابلو ما سیاسی نیست.
وی در پایان گفت: ما با تشخیص فضای سیاسی امروز کشور و نزدیکی به انتخابات شوراها و ریاستجمهوری این راه را انتخاب کردهایم. متاسفانه سیاستبازان رسانهها را ابزار رشد خود قرار میدهند و در تعامل با رسانهها صادق نیستند و بیشتر منافع خودشان را در نظر میگیرند و وقتی این منافع به مخاطره بیفتد سرناسازگاری با رسانهها خواهند داشت. منافع ما، منافع مردم است و خود را ملعبه سیاستبازان قرار نمیدهیم.
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