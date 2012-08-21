حمایت از فعالان قرآنی، هدایت نسل امروز به سوی رستگاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا اسد زاده در سومین شورای فرهنگ عمومی این شهرستان افزود: بسترهای قرآنی در شهرستان کبودراهنگ آماده شده که برای شکوفایی نیاز به حمایت دارند.

اسدزاده با بیان اینکه حافظان و قاریان قرآن شهرستان کبودراهنگ در مظلومیت به سر می برند، افزود: برپایی همایش های قرآنی باید نمود بیشتری پیدا کند و در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری نشست های علوم قرآنی ادامه داد: حضور نیروهای مبتدی و زبده قرآنی در کنار هم در همایش ها و نشست های قرآنی سبب افزایش انگیزه قرآن آموزان و زمینه ای برای انتقال تجربه و دانش استادان می شود.

مسئول مرکز ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این نشست بیان کرد: فعالان قرآنی در شهرستان ها با احراز مجوز ساخت موسسات قرآنی با تسهیلاتی از جمله 40 میلیون تومان برای خرید زمین برای ساخت موسسه قرانی، 20 میلیون تومان برای رهن ساختمان موسسه و 5 میلیون تومان برای خرید تجهیزات برخوردار می شوند.

مصطفی بادامی افزود: در شهرستان کبودرآهنگ با وجود پتانسیل های قرآنی موجود می توان زمینه های تقویت بنیه قرآنی افراد مشتاق را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه فضایی در مساجد و حسینیه ها برای تاسیس موسسات قرآنی در نظر گرفته می شود، گفت: پس از رونق گرفتن این موسسات ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تسهیلات لازم را در راستای ساخت، رهن و خرید تجهیزات فراهم می کند.

ایجاد بانک اطلاعاتی حافظان، قاریان، و فعالان قرآنی شهرستان و فعال کردن بخش های شیرین سو، گل تپه و مرکزی شهرستان کبودراهنگ در این زمینه از دیگر مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان کبودراهنگ بود.