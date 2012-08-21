درایت رهبری نقشه دشمنان را نقش برآب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته گفت: باید با حمایت از تولید ملی از اقتصاد متکی به نفت فاصله گرفته و تولید ملی کشور را پویا کرد.

وی با اشاره به اینکه تحریم های اقتصادی نمی تواند به کشور آسیبی وارد کند، گفت: ما نگران تحریم نیستیم بلکه نگران بی تدبیری هستیم که در این راستا تحریم ها باید به فرصتی برای خودکفایی تبدیل شود.

وی گرامیداشت روز جهانی قدس بیان کرد: روزگاری تمام کشورهای عرب در جنگی شش روزه در مقابل اسرائیل شکست خوردند اما اکنون به لطف و کمک خداوند متعال حزب الله در جنگ 33 روزه با اسرائیل به دنیا ثابت کرد که در جنگ حق و باطل، حق همواره پیروز است.

وی همچنین ادامه داد: امام راحل با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس به ابرقدرت های دنیا نشان داد که روز قدس روز اسلام و احیای اسلام است که بر همین اساس امروز در تمام کشورهای اسلامی شاهد قیام ملت های مستضعف هستیم.

خجسته عنوان کرد: امروز با الهام از پیام امام (ره) و مقاومت ملت فلسطین و حزب الله در مقابله با اسرائیل، بزرگترین ارتش دنیا به ذلت کشیده شده است.

وی تحولات منطقه و بیداری اسلامی را حاصل انقلاب اسلامی و از برکت پیام ارزشمند امام(ره) دانست و افزود: بیداری اسلامی که در کشورهای مسلمان شکل گرفته است کشورهای سلطه گر امریکا و غرب را متزلزل کرده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور گفت: با تقدیم 220 هزار شهید و 500 هزار جانباز به انقلاب و وحدت کلمه توانستیم کفر جهانی را خار و ذلیل کردیم.

وی همچنین در رابطه با فعالیت مجلس گفت: در راستای پویایی و تحول در استان و منطقه، مجمع نمایندگان غرب کشور تشکیل شد تا به انتظارات و مطالبات مردم رسیدگی شود.

خجسته با بیان اینکه ریاست دو کمیسیون از مجموع 14 کمیسیون مجلس متعلق به استان همدان است، افزود: تحولات عمرانی خوبی در حوزه راه استان همدان در حال شکل گیری است.

وی عنوان کرد: از مسئولان امر خواسته شده که برای اجرای پروژه های عمرانی زمانبندی مشخصی را تعیین کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نمایندگان قانون گذاری در سطح ملی است، افزود: وظیفه ما نظارت بر عملکرد مدیران و اجرای طرح ها و پروژه ها است.

وی اضافه کرد: اگر در مدیری سستی و بی حالی مشاهده شود حتما با وی برخورد خواهد شد و در صورتی که مدیران غیربومی با صلاحیت و کارامد باشند از آنها حمایت می کنیم.

خجسته در خصوص انتصاب استاندار جدید همدان گفت: انتصاب مدیرانی بومی و عملگرا در اولویت هستند و از آنجایی که استاندار جدید همدان به عنوان فردی ولایتی با شرایط ما مطابقت داشت از وی حمایت کردیم.