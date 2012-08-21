  1. استانها
  2. همدان
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۲

درایت رهبری نقشه دشمنان را نقش برآب کرد

درایت رهبری نقشه دشمنان را نقش برآب کرد

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری با درایت در نامگذاری امسال و تأکید بر حمایت از تولید ملی نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته  گفت: باید با حمایت از تولید ملی از اقتصاد متکی به نفت فاصله گرفته و تولید ملی کشور را پویا کرد.

وی با اشاره به اینکه تحریم های اقتصادی نمی تواند به کشور آسیبی وارد کند، گفت: ما نگران تحریم نیستیم بلکه نگران بی تدبیری هستیم که در این راستا تحریم ها باید به فرصتی برای خودکفایی تبدیل شود.

وی گرامیداشت روز جهانی قدس بیان کرد: روزگاری تمام کشورهای عرب در جنگی شش روزه در مقابل اسرائیل شکست خوردند اما اکنون به لطف و کمک خداوند متعال حزب الله در جنگ 33 روزه با اسرائیل به دنیا ثابت کرد که در جنگ حق و باطل، حق همواره پیروز است.

وی همچنین ادامه داد: امام راحل با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس به ابرقدرت های دنیا نشان داد که روز قدس روز اسلام و احیای اسلام است که بر همین اساس امروز در تمام کشورهای اسلامی شاهد قیام ملت های مستضعف هستیم.

خجسته عنوان کرد: امروز با الهام از پیام امام (ره) و مقاومت ملت فلسطین و حزب الله در مقابله با اسرائیل، بزرگترین ارتش دنیا به ذلت کشیده شده است.

وی تحولات منطقه و بیداری اسلامی را حاصل انقلاب اسلامی و از برکت پیام ارزشمند امام(ره) دانست و افزود: بیداری اسلامی که در کشورهای مسلمان شکل گرفته است کشورهای سلطه گر امریکا و غرب را متزلزل کرده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور گفت: با تقدیم 220 هزار شهید و 500 هزار جانباز به انقلاب و وحدت کلمه توانستیم کفر جهانی را خار و ذلیل کردیم.

وی همچنین در رابطه با فعالیت مجلس گفت: در راستای پویایی و تحول در استان و منطقه، مجمع نمایندگان غرب کشور تشکیل شد تا به انتظارات و مطالبات مردم رسیدگی شود.

خجسته با بیان اینکه ریاست دو کمیسیون از مجموع 14 کمیسیون مجلس متعلق به استان همدان است، افزود: تحولات عمرانی خوبی در حوزه راه استان همدان در حال شکل گیری است.

وی عنوان کرد: از مسئولان امر خواسته شده که برای اجرای پروژه های عمرانی زمانبندی مشخصی را تعیین کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نمایندگان قانون گذاری در سطح ملی است، افزود: وظیفه ما نظارت بر عملکرد مدیران و اجرای طرح ها و پروژه ها است.

وی اضافه کرد: اگر در مدیری سستی و بی حالی مشاهده شود حتما با وی برخورد خواهد شد و در صورتی که مدیران غیربومی با صلاحیت و کارامد باشند از آنها حمایت می کنیم.

خجسته در خصوص انتصاب استاندار جدید همدان گفت: انتصاب مدیرانی بومی و عملگرا در اولویت هستند و از آنجایی که استاندار جدید همدان به عنوان فردی ولایتی با شرایط ما مطابقت داشت از وی حمایت کردیم.

کد مطلب 1676985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها