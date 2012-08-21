کاهش آفات خیار و گوجه فرنگی با عوامل بیولوژیکی/ افزایش محصولات ارگانیک

ولی الله عامری- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های کشور برای کاهش باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، اظهار داشت: در گلخانه ها بیش از 64 نوع آفت کش و سم برای از بین بردن آفات استفاده می شود که به منظور کاهش مصرف سموم و آفت کشها پروژه ای در این زمینه تعریف و در گلخانه های 4 استان اجرایی شد.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه، خاطر نشان کرد: در این پروژه از 15 نوع ماده و عامل بیولوژیکی بر علیه بیماریهای محصولات گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفت. با روش ارائه شده توانستیم بیش از 90 درصد کاهش مصرف سموم شیمیایی را در گلخانه ها داشته باشیم.



مجری طرح با بیان اینکه این روش در دو دوره فصل زراعی در گلخانه ها اجرایی شد، افزود: این روش بر روی 4 محصول مهم گلخانه ای خیار، گوجه فرنگی، فلفل و توت فرنگی اجرایی شد که نتایج مطلوبی از آن به دست آمد.



عامری به نتایج به دست آمده از این تحقیقات اشاره کرد و گفت: در این روش 16 عامل بیولوژیکی در سطح 15 هکتار در 4 استان تهران، قزوین، اصفهان و البرز علیه 6 نوع آفت و7 نوع بیماری در محصولات گلخانه ای خیار، گوجه فرنگی، فلفل و توت فرنگی مورد استفاده قرار گرفت و موفق شدیم بالغ بر 3 هزار تن محصول ارگانیک بدون استفاده از روشهای کنترلی شیمیایی تولید کنیم.



مسئول برنامه تنظیمی برای کنترل بیولوژیکی محصولات گلخانه ای کشور، افزایش محصول را از دیگر مزایای این روش نام برد و یادآور شد: با این روش توانستیم محصول گلخانه ای خیار را تا 20 درصد افزایش محصول داشته باشیم و با کاربردی کردن آن روی محصولات فلفل و توت فرنگی مقاومت برای کاربردی کردن این روش در گلخانه ها کاهش یافت.



وی طرح در عین حال خاطر نشان کرد: استفاده از روشهای شیمیایی تاثیرات آنی نسبت به روشهای بیولوژیکی دارد ولی در نهایت با استفاده از روشهای بیولوژیکی می توان محصولاتی بدون باقی مانده سموم شیمیایی در آن تولید کرد.