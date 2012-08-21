بازتاب حضور مرسی در اجلاس تهران/ وقتی تیر صهیونیستها به سنگ خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، از قریب به یکماه پیش جوسازی رسانه های رژیم صهیونیستی و به تبع آن برخی کشورهای عربی منطقه در قبال حضور یا عدم حضور "محمد مرسی" در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران آغاز شده بود.

در واقع جوسازیها حکایت از نگرانی شدید مقامات صهیونیستی و اعراب حاشیه خلیج فارس درباره برقراری روابط نزدیک میان جمهوری اسلامی ایران و مصر پس از مبارک داشت.

در همین راستا ابزار رسانه ای عربی و صهیونیستی همواره تلاش داشتند با انتشار اخبار و گزارشهای مختلف دورنمایی برقراری روابط میان این دو قطب مهم اسلامی را تاریک جلوه دهند.

البته این تلاشها به همین جا ختم نمی شد. برخی از شخصیتهای صهیونیست و عرب حتی تلاش داشتند از سرگیری روابط میان مصر و ایران را به کابوسی هولناک برای مرسی تبدیل کنند که حتی جرات نزدیک شدن به آن را هم نداشته باشد.

در این میان حتی خبر عذرخواهی مرسی از شرکت در اجلاس تهران نیز منتشر شد و روزنامه معاریو دو هفته پیش در گزارشی ادعا کرد: پیش بینی می شود محمد مرسی با توجه به نگرانی از واکنش منفی مردم مصر، در اجلاس عدم تعهد در تهران مشارکت نکند.

این روزنامه صهیونیستی در ادامه حتی مدعی شد: رئیس جمهور جدید مصر با توجه به توصیه ها و فشارهای وارد شده علیه خود، تصمیم نهایی درباره عدم حضور در اجلاس عدم تعهد را اتخاذ کرده است.

معاریو در ادامه این گزارش بخشی از تلاشهای پشت پرده تل آویو در راستای عدم حضور کشورهای مختلف در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران را علنی کرده و اعلام کرد: وزارت خارجه اسرائیل به تمامی سفارتخانه هایش اعلام کرده که بر کشورهای مهم جهان در آسیا، آمریکای جنوبی و غرب اروپا فشارهای شدیدی در زمینه عدم مشارکت در اجلاس تهران وارد کنند.

این گزارشها در حالی منتشر می شد که ملت مصر شامل اقشار مردمی و قشر فرهیخته که در انقلاب 25 ژانویه نسخه نظام دیکتاتوری مبارک را در هم پیچیدند همواره در مواضعی بر لزوم از سرگیری روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزیده اند. در واقع یکی از مطالبات اصلی مردم مصر که رژیم مبارک به آن بی توجه بود برقراری روابط نزدیک با ایران به عنوان کشوری مهم در جهان اسلام بود.

البته سخت ترین انتقادات بر روند فعلی روابط قاهره و تهران از سوی "فهمی هویدی" اندیشمند برجسته مصری جهان عرب مطرح شد و طی هفته های اخیر طی مقالاتی بر لزوم برقراری روابط نزدیک میان دو کشور تاکید کرد.

تحلیلگر برجسته جهان با لحنی عتاب آمیز علیه مخالفان از سرگیری روابط ایران و مصر که بیشتر آنها سران عرب خلیج فارس هستند، موضع گرفت و تاکید کرد: همه کشورهای جهان به غیر از آمریکا، اسرائیل و مصر با ایران روابط دیپلماتیک دارند.

وی افزود: من خجالت می کشم که همه کشورهای جهان به غیر از آمریکا، اسرائیل و مصر با ایران روابط عادی دیپلماتیک دارند؛ مغرب هم با وجود مشکلاتی که دارد روابط دوجانبه را قطع نکرده است. تعجب می کنم از اینکه همه کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران دارند و میانگین مبادلات تجاری شان با این کشور در بالاترین سطح (11 تا 13 میلیارد دلار) قرار دارد، اما اگر مصر دست به اقدام مشابه بزند از سوی آنها محکوم می شود. به نظر می رسد روابط مصر با ایران تبدیل به خط قرمزی برای مصر شده که گذشته از عبور، حتی نزدیک شدن به آن نیز ممنوع است.





هویدی دو هفته پیش نیز در مقاله ای تاکید کرد: ایران و مصر مشکلی حقیقی با یکدیگر ندارند و اما برخی سعی می کنند این مسئله را وارونه جلوه دهند.

از سوی دیگر، "محمد عبدالخالق" از اعضای حزب التحریر مصر در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه عادی سازی روابط ایران و مصر مطالبه احزاب این کشور از محمد مرسی است، تاکید کرد: معتقدم روابط تهران و قاهره در کمتر از یکسال آینده بتدریج از سرگرفته می شود.

وی موضوع از سرگیری روابط میان ایران و مصر را مسئله ای بسیار مهم و حیاتی دانست و تاکید کرد: روابط نزدیک تهران و قاهره می تواند در نهایت به سیطره آمریکایی صهیونیستی بر منطقه پایان دهد.

عبالخالق خاطرنشان کرد: ما از مدتی قبل در محافل فعالان مصری در این باره صحبت می کنیم و حزب التحریر در نظر دارد نامه هایی را برای ریاست جمهوری و وزارت خارجه مصر ارسال کند که در آنها از سرگیری روابط با ایران به عنوان یک مطالبه جدی مطرح خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه "محمد مرسی" رئیس جمهور کل اقشار ملت مصر و نه فقط اخوان المسلمین است، افزود: مصلحت مصر و خاورمیانه در از سرگیری روابط با ایران است.



عضو فعال حزب التحریر مصر با تاکید بر اینکه احزاب و اقشار مردم مصر بر از سرگیری روابط دو کشور پافشاری دارند، افزود: معتقدم در کمتر از یکسال آینده روابط دو کشور به حالت عادی باز می گردد.