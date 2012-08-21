پرویز رادی دهنوی، نویسنده کودک و نوجوان در حال حاضر مشغول تهیه و تولید دو فیلم مستند درباره بازیهای رایانهای و امامزاده سید ملک خاتون در تهران است. مستند اول درباره بازیهای رایانهای، معضلات و مشکلاتی است که این گونه بازیها بر سر راه نوجوانان قرار میدهند. برخی از این بازیها بدون مجوز نشر در کشور، منتشر میشوند و جنبههای تاثیرگذاری منفی روحی و روانی روی کودکان و نوجوانان از دیگر مسائلی است که در این فیلم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما مستند دوم درباره امامزاده سیده ملک خاتون یکی از نوادگان خاندان پیامبر(ص) است که در تهران مدفون است و در زمان سلطان محمود غزنوی زندگی میکرده است. ویژگی زندگی این شخصیت، این است که با وجود زن بودن در مقابل سلطان محمود غزنوی ایستاده و تقابلی که میان آنها وجود داشته از موضوعات جالب زندگی اوست.
مستندهای یادشده به صورت ویدئویی و مستقل تولید میشوند و به صورت همزمان توسط رادی دهنوی نوشته و فیلمبرداری میشوند. این فیلمها را با توجه به مدت زمانشان که بین 40 تا 45 دقیقه هستند، میتوان مستندهایی نیمه بلند توصیف کرد.
تولید آثار مکتوب حوزه سنی کودک و نوجوان رادی دهنوی، در حال حاضر منوط به تولید آثار مستند این نویسنده است و طبق سخنان رادی دهنوی، نگارش کتابهایش بعد از تولید فیلمها ادامه خواهد داشت.
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