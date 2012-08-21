سیدرضا نورانی در گفتگو با مهر، در مورد واردات بی رویه برخی از میوه ها مانند انبه به کشور، اظهار داشت: طبق قانون هر یک از اعضای تعاونی های مرزنشین مجاز هستند سالانه 10 کیلوگرم میوه گرمسیری با عوارض واردات صفر درصد وارد کشور کنند و به این دلیل شاهد حضور این نوع میوه ها در بازار هستیم.

وی درعین حال تصریح کرد: البته این نوع میوه ها بر اساس قانون مذکور باید بعد از واردات در استان های مرزنشین به مصرف برسد نه اینکه به بازار شهرهای دیگر به ویژه به بازار پایتخت راه یابد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی افزود: متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی مرزنشینان ترجیح می دهند مجوزهای واردات میوه های گرمسیری خود را به واردکنندگان بفروشند تا سود بیشتری عایدشان شود و واردکنندگان هم اقدام به واردات بی رویه این نوع میوه ها می کنند.

نورانی ابراز امیدواری کرد دولت در سال حمایت از تولید ملی از واردات بی رویه انواع محصولات کشاورزی جلوگیری به عمل آورد تا به تولیدکنندگان کشور در بخش کشاورزی بیش از این آسیب وارد نشود.

