سید نعمت خلیفه ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: تکواندو به سرعت در حال پیشرفت است و همه کشورها سخت درحال کار هستند و اگر می خواهیم در مسابقات مهم آتی و همچنین المپیک 2016 موفق باشیم و همچنان در کورس کشورهای مدعی این رشته حضور داشته باشیم باید چند برابر گذشته تلاش کنیم.

وی ادامه داد: مدال نقره محمد باقری معتمد برای تکواندو ایران ارزش فراوانی داشت. او می توانست به مدال طلا دست پیدا کند ولی آن چیزی که از این جوان دیدیم حداقل 50 درصد توانای هایی او بود. اگر محمد همان تکواندوکار جسور و آماده همیشگی بود خیلی راحت طلا می گرفت.

سرمربی دانشگاه آزاد با اشاره به مبارزات یوسف کرمی افزود: یوسف به هیچ عنوان در قواره های خود نبود. من تعجب می کنم که چگونه یک قهرمان عنوان دار جهان در جایی که می توانست به مدال دست پیدا کند این چنین مبارزه کرد.

این کارشناس تکواندو ادامه داد: میانگین سنی قهرمانانی که به مدال دست پیدا کردند 5/20 سال است، این بدان معناست که تکواندو متعلق به جوانانی است که سرشار از انگیزه هستند و برای رسیدن به افتخارات بزرگ سخت تلاش می می کنند. ضمن اینکه "الکساندریس" از یونان، بحری از ترکیه و لوپز از آمریکا عنوان داران پا به سن گذاشته ای بودند که از دور مسابقات کنار رفتند.

خلیفه ادامه داد: المپیک به پایان رسید و باید از این میدان بزرگ درس بگیریم. برای رسیدن به موفقیت های آتی، جام جهانی درپیش است و کار ما برای تکرار قهرمانی جهان خیلی سخت خواهد بود. انتظارات از تکواندو بالاست و باید به این انتظار به حق مردم و علاقمندان جواب دهیم.

این مربی تکواندو در مورد راهکار برون رفت تکواندو از شرایط کنونی گفت: باید نگاه به تکواندو و شرایط آن تغییر کند، فدراسیون تکواندو باید در کنار استفاده از نظرات موافقین، ازنظرات سازنده منتقدان نیز برای آسیب شناسی و پیدا کردن ایراد کار بهره ببرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تکواندو با استفاده بهینه از پتانسیل بالای خود به روزهای اوج گذشته بازگردد.