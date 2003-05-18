سخنراني رئيس جمهور در جمع حزب الله لبنان در راستاي ديدارهاي معمول بامفامات لبناني است

وي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهردراين باره اظهار داشت : ارتباط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي لبنان و سوريه ارتباط وسيعي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ابعادسياسي ،اقتصادي،فرهنگي شكل گرفت.

وي افزود: در اين راستا سفر خاتمي گامي در جهت ارتقائ سطح ارتباطات دو جانبه ،منطقه اي وحتي بين المللي تلقي مي شود.

نماينده رباط كريم افزود: حزب الله به عنوان يك حزب سياسي داراي نماينده در پارلمان و حوزه فعاليت وسيع ممكن است با خاتمي نيز ديدار داشته و در راستاي ديدارهاي فراگير رييس جمهوري با اين حزب نيز ديدار كند.

قشقاوي تاكيد كرد: اين ديدار يك ديدار طبيعي وعادي است وچندان تحت تاثير شرايط و تحولات منطقه نخواهد بود.

قشقاوي افزود بين يك نظام مشروع و با تروريسم تفاوت وجود دارد و آمريكا در برخورد با حزب الله دچار چالشهاي حقوقي است و هنوز نتوانسته است آن را هضم كند .

قشقاوي با اشاره به اينكه يك ماه قبل به همراه حجت السلام محتشمي پور براي ابلاغ پيام خاتمي به مقامهاي لبناني به اين كشور سفر كرده استگفت :آنگونه كه آمرييكاييهادر تبليغات خود مطرح ميكنند حزب الله تنها يك گروه نظامي نيست ، بلكه حزبي است با پشتوانه وسيع مردمي كه به عنوان ناجي لبنان درامور رفاهي مردم ،مسايل اقتصادي و معيشتي و بازسازي و توسعه لبنان داراي نقش فعالي است .

