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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۱۸

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس :

سخنراني رئيس جمهور در جمع حزب الله لبنان در راستاي ديدارهاي معمول بامفامات لبناني است

سخنراني رئيس جمهور در جمع حزب الله لبنان در راستاي ديدارهاي معمول بامفامات لبناني است

حسن قشقاوي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت ديدار رييس جمهوري با حزب الله لبنان و سخنراني در جمع آنان را در راستاي ديدارهاي معمول خاتمي با مقامات و مردم لبنان ارزيابي كرد .

وي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهردراين باره اظهار داشت : ارتباط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي لبنان و سوريه ارتباط وسيعي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ابعادسياسي ،اقتصادي،فرهنگي شكل گرفت.
وي افزود: در اين راستا سفر خاتمي گامي در جهت ارتقائ سطح ارتباطات دو جانبه ،منطقه اي وحتي بين المللي تلقي مي شود.
نماينده رباط كريم افزود: حزب الله به عنوان يك حزب سياسي داراي نماينده در پارلمان و حوزه فعاليت وسيع ممكن است با خاتمي نيز ديدار داشته و در راستاي ديدارهاي فراگير رييس جمهوري با اين حزب نيز ديدار كند.
قشقاوي تاكيد كرد: اين ديدار يك ديدار طبيعي وعادي است وچندان تحت تاثير شرايط و تحولات منطقه نخواهد بود.
قشقاوي افزود  بين يك نظام مشروع و با تروريسم تفاوت وجود دارد و  آمريكا در برخورد با حزب الله دچار چالشهاي حقوقي است و هنوز نتوانسته است آن را هضم كند .
قشقاوي با اشاره به اينكه يك ماه  قبل به همراه حجت السلام محتشمي پور براي ابلاغ پيام خاتمي به مقامهاي لبناني به اين كشور سفر كرده استگفت :آنگونه كه آمرييكاييهادر تبليغات خود مطرح ميكنند حزب الله تنها يك گروه نظامي نيست ، بلكه حزبي است با پشتوانه وسيع مردمي كه به عنوان ناجي لبنان درامور رفاهي مردم ،مسايل اقتصادي و معيشتي و بازسازي و توسعه لبنان داراي نقش فعالي است .

کد مطلب 1677

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