به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار ، "شائول موفاز" رئیس حزب کادیما که اخیرا از ائتلاف با کابینه رژیم صهیونیستی خارج شده طی نامه ای به نتانیاهو تاکید کرد: هر گونه حمله ای به ایران خسارات فراوانی به اسرائیل و وضعیت سیاسی این کشور وارد می کند.

وی در این نامه که نسخه ای از آن برای "ایهود باراک" وزیر جنگ اسرائیل نیز ارسال شده تقاضا کرده در نشستی اضطراری میان سران تل آویو موضوع اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران بررسی شود.

وی همچنین تقاضا کرده که در جریان آخرین آمادگیهای اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران و موضع ایالات متحده آمریکا در این باره قرار بگیرد.

اما "عوفر آکونیس" از اعضای حزب لیکود در کنیست رژیم صهیونیستی، ارسال نامه از سوی موفاز به نتانیاهو را به باد تمسخر گرفت.

به گزارش النشره وی تاکید کرد: نامه اضطراری که از سوی موفاز به نتانیاهو درباره موضوع هسته ای ایران ارسال شده تمسخرآمیز است و رئیس حزب کادیما در تعامل با موضوعی که مسئولیت ملی می طلبد غیر مسئولانه رفتار می کند.



عمیدرور در دیدار با خاخام عوفادیا

در تحولی دیگر در موضوع جنجال سازی صهیونیستها درباره اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران، "یاکوب عمیدرور" رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با خاخام تندرو"عوفادیا یوسف" پدر روحانی حزب شاس دیدار کرد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت که به زبان عبری منتشر می شود روز گذشته در گزارشی نوشت: این دیدار در راستای مطلع نمودن خاخام عوفادیا از آخرین تحولات موضوع هسته ای ایران و موضع اسرائیل در این باره انجام شده اما برخی مقامات معتقدند این ملاقات در راستای فشار بیشتر بر اعضای حزب شاس که مخالف حمله به ایران هستند، انجام شده است.

بر این اساس، "ایلی یشای" وزیر داخلی اسرائیل و از اعضای حزب شاس که عضو کمیته تصمیم گیری درباره مسائل استراتژیک نیز هست از مخالفان حمله به ایران محسوب می شود. که در همین راستا نتانیاهو را به فرستادن عمیدرور برای گفتگو با پدر روحی حزب شاس برای قانع کردن وی در این مسئله واداشته است.

در جریان این ملاقات عمیدرور از این خاخام تندرو تقاضا کرد دعای خاصی برای تایید تصمیم حمله به ایران از سوی مقامات اسرائیلی در سایه بحرانی شدن اختلافات در این زمینه انجام دهد! این در حالی است که حزب شاس و نزدیکان خاخام عوفادیا تاکنون درباره خبر منتشر شده از سوی یدیعوت سکوت کرده اند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد: افزایش شدت لحن مقامات اسرائیلی درباره حمله به ایران با هدف سنجش میزان پایبندی واشنگتن به توقف پیشرفتهای برنامه هسته ای ایران است.

در این گزارش با استناد به نظرات تحلیلگران صهیونیست آمده است: افزایش تهدیدات علنی درباره حمله به ایران با هدف متوجه کردن افکار عمومی به عواقب چنین جنگی دنبال می شود. همچنین مقامات اسرائیلی در نظر دارند واقعیت تصمیم "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در این باره را جویا شوند.

در این گزارش به نقل از تحلیلگران آمده است: فشار وارد کردن بر آمریکا در ماههای قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درست نیست و ممکن است نتایج معکوسی داشته باشد. این فشارها ممکن است به آشکار شدن سطح بالایی از بی اعتمادی و ناهماهنگی میان واشنگتن و تل آویو منجر شود.