40 نسخه خطی، روزنامه و کتاب چاپی در کتابخانه مجلس مرمت شد

حسینعلی جعفریان، مدیر بخش مرمت کتابخانه مجلس شورای اسلامی درباره نسخ نفیسی که به تازگی در این واحد مرمت و به مخزن اضافه شده است، به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از نسخ خطی تازه خریداری شده به واحد ما ارجاع شد تا کار پاکسازی و ضدعفونی آنها را انجام دهیم که در این راستا آثاری که نیاز به مرمت هم داشتند، مرمت شدند.
وی ادامه داد: از آنجا که آثار موجود در مخزنهای کتابخانه مجلس همگی پاکسازی و ضدعفونی شده هستند، وقتی آثار جدیدی به دستمان میرسد باید آنها را ضدعفونی و پاکسازی کنیم. در تیرماه سالجاری هم بیش از 15 جلد آثار نفیس از نسخههای خطی به دستمان رسید که توسط نیروهای تحصیلکرده و متخصص در رشته مرمت آثار تاریخی پاکسازی و مرمت شدند.
عکس برگرفته از سایت کتابخانه مجلس
مدیر بخش مرمت کتابخانه مجلس با اشاره به اینکه این آثار به تازگی خریداری شده بودند، بیان کرد: همچنین تعدادی از آثار نفیس و کهن از نسخههای خطی و هنری مخزن کتابخانه به دستمان رسیده است که کار مرمت آنها نیز انجام میگیرد.
جعفریان اضافه کرد: مرمت چهار مجلد روزنامه قدیمی مربوط به بخش نشریات کتابخانه و همچنین 22 جلد کتاب چاپی نفیس نیز جزو دیگر کارهایی است که در بخش مرمت کتابخانه مجلس انجام شد. همچنین از آثار تازه خریداری شده نیز همچنان تعدادی اثر در دست مرمت است.
وی در پایان گفت: نسخههای خطی غالباً به دلیل شرایط نگهداری نامناسب و نحوه استفاده نامطلوب از آن در زمانهای گذشته دچار آسیبدیدگیهای فیزیکی هستند که مرمت و بازسازی این بخشها زمان و حوصله بالایی را میطلبد.
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