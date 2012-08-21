آینده خطرناک آموزش عالی/ امکانات مناسب تحصیلات تکمیلی فراهم نیست

علی اصغر انصافی که یکی از سه دانشمند نمونه جهان اسلام است در ارزیابی خود نسبت به وضعیت آموزشهای عالی کشور به خبرنگار مهر اظهار داشت: مقاطع تحصیلات تکمیلی در حالی در ایران رو به گسترش است که به جز استاد امکانات مورد نیاز برای یادگیری تجربی دانشجویان در دانشگاههای مختلف به نسبت کم فراهم شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از دانشجویان دانشگاههای دولتی که سالها با هزینه بیتالمال تحصیل کردهاند به دلیل اینکه شغل مناسب خود را در ایران پیدا نمیکنند به راحتی به کشورهای خارجی سوق داده میشوند و این یعنی خروج سرمایه از کشور است.
وی تصریح کرد: چون مسئولان کشوری نتوانستند همپای گسترش مقاطع تحصیلی، بازار کار برای آنها فراهم آورد تنها سطح توقعات این افراد را بالا برده و چون شأن خود را بیش از مشاغل موجود میدانند، به سمت کشورهای خارجی کشیده میشوند.
انصافی تاکید کرد: در سال 1367 دانشگاه شیراز در راهاندازی دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای دولتی سراسر کشور پیشقدم و به خوبی هم در این عرصه وارد شد.
وی گفت: امروزه شاهد گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی در پیام نور در حالی هستیم که دانشجو را تنها با کمترین ابزار علمی تربیت و به نوعی مدرکگرایی را ایجاد کردند.
وی با اشاره به اینکه در دانشگاههای پیام نور بیشتر بار تحصیلی بر دوش دانشجو است و چطور امکان دارد بتوان شاهد رشد دانشجو در این دانشگاهها بود که هم از نظر پایه علمی اساتید و هم از نظر وضعیت ابزار و امکانات ضعیف عمل کردهاند، اضافه کرد: آیا وجود این همه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در کشور لازم است.
وی گفت: با این روندی که در حال طی شدن است، آینده آموزش عالی در کشور را خطرناک میبینیم.
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