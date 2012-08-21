بیژن نوباوه یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب در خصوص اعلام موضع رسمی این کمیسیون درباره ساخت فیلم سینمایی "لاله" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: موضع رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ساخت این پروژه سینمایی را سخنگو باید اعلام کند اما در نگاه کلی به جمعبندی برای ساخت این فیلم سینمایی نرسیدهایم و اعضای کمیسیون فرهنگی ساخت این فیلم را دراولویتهای کلان فرهنگی ندانستند.
وی در ادامه افزود: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس معتقدند این اولویت با توجه به شرایطی که سینمای ایران در آن به سر میبرد؛ به خصوص معاونت سینمایی وزارت ارشاد که هیچ نقشه راه مشخصی برای آینده فعالیتهای سینمایی ندارد، ضروری نیست و کمکی به روند پیشرفت سینمای ایران نمیکند.
نوباوه تأکید کرد: از همینرو براساس اختیارات قانونی درباره ساخت این پروژه اظهارنظر میکنیم و اگر این اظهارنظر به عنوان یک مرجع قانوگذار رعایت نشود از مسیر قانونی و اختیاراتی که داریم اعمال نظر خواهیم کرد.
ساخت فیلم "لاله" کمکی به پیشرفت سینمای ایران نمیکند
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه صحبتهای خود با اشاره به این مطلب که انجام چنین پروژههایی کمکی به پیشرفت سینمای ایران نمیکند گفت: شاهد هستیم بسیاری از فیلمهای ساخته شده در سال گذشته که در جشنواره فیلم فجر نیز نمایش داده شده به طور خواسته یا ناخواسته همسو با جنگ نرم بودهاست جنگی که دشمن برای فرهنگ این سرزمین رقم زده است.
وی در ادامه افزود: نمونه این همسویی ساخت 15 فیلم با موضع خیانت و نمایش آن در جشنواره سال گذشته فیلم فجر بود که نشأت گرفته از شبکههای ماهوارهای است و متاسفانه صاحبان این فیلمها در حال حاضر در تلاش برای اکران فیلمهای خود نیز هستند. تمام این موارد مبین این مطلب است که روند تخریبی در اخلاق اجتماعی در جامعه ما در حال رخ دادن است. از همینرو معتقدم با وجود چنین شرایطی پروژه لاله با صرف چنین هزینهای هیچ کمکی به جلوگیری از این تخریب فرهنگی نمیکند.
نوباوه در پاسخ به این سئوال که صاحبان فیلم "لاله" در توضیح این پروژه عنوان میکنند که این فیلم چهره یک زن فعال در اجتماع را نشان میدهد گفت: این توضیح و یا به عبارت بهتر این توجیه غیرمنطقی است چرا که تغییر نگاه نسبت به جامعه ایرانی این نیست که صرفا یک زن رالیباز نشان داده و گفته شود چنین زنانی در ایران فعال هستند و حال اینکه وجود چنین زنانی در ایران برای دنیای غرب اهمیت ندارد چراکه خودشان بسیار از این موارد را دیدهاند و ساخت چنین فیلمهایی جذابیت موضوعی برای آنها ندارد.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر همه ما میدانیم که چهره واقعی زن ایرانی با نشان دادن چنین دغدغههایی مطرح نمیشود بلکه پیشرفتهای علمی در کشور ما 11 برابر جهان است که بخش مهمی از این پیشرفتهای علمی متعلق به زنان و دختران ایرانی به خصوص دانشجویان است و حال اینکه اگر بخواهیم نگاه منطقی به زن ایرانی داشته باشیم باید همین پیشرفتهای علمی را مدنظر داشته باشیم.
نگاه فمینیستی فیلمنامه مغایر با ارزشهای انقلاب است
عضو کمیسیون فرهنگی با اعلام این خبر که فیلمنامه این فیلم را خوانده و نگاه موجود در این فیلمنامه مورد قبول وی واقع نشدهاست گفت: یکی از شاخصههای پررنگ در فیلمنامه این فیلم وجود نگاه فمینیستی در کلیت فیلمنامه است و اینگونه عنوان شده که در ایران نوعی نگاه مقاومت در برابر رشد خانمها وجود دارد و حال اینکه با وجود چنین نگاههایی است که یک زن تلاش میکند سدها را بشکند و به دریچه پیرفت برسد.
وی افزود: این در حالی است که واقعیت چنین نیست. اگر محدودیتهایی برای زنان وجود دارد این محدودیتها در خلقت، ذات و فیزیک زن است و در مقابل تواناییهایی در زن وجود دازد که مردها از آن بیبهرهاند بنابراین داشتن نگاه فمینیستی به موقعیت زن ایرانی در این فیلم با ارزشهای انقلابی ما سازگار نیست و اولویتی برای این پروژه قائل نیستم.
نوباوه در ادامه افزود: به اعتقاد من موضوع فیلم لاله از اساس قابلیت ساخته شدن ندارد چراکه در شرایط فعلی ایران، شاهد کارهای مردانه توسط بانوان هستیم فعالیتهایی که مایه افتخار نیست اما برحسب شرایط اجتماعی زنان مجبور به فعالیت دراین حوزه هستند بهعنوان مثال بانوانی داریم که بهعنوان راننده کامیون و اتوبوس مشغول به کار هستند؛ از همینرو به اعتقاد من فیلمنامهنویس فیلم سینمایی "لاله" از فضای واقعی ایران دور و نگاه منطقی به زن در اجتماع ندارد.
کمیسیون فرهنگی مجلس زیربار ساخت این فیلم نخواهد رفت
نماینده مردم تهران در پاسخ به این که پیش تولید این فیلم سینمایی آغاز شدهاست و با وجود مخالفتهای کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه روند این فیلم به کجا میانجامد هم گفت: اینکه پیش تولید این اثر سینمایی آغاز شده یا خیر نوعی جوسازی محسوب میشود و قصد دارند که افکار عمومی را در عمل انجام شده قرار دهند. ضمن اینکه بحث من به هیچ عنوان این نیست که کمیسیون فرهنگی جلوی این کار را بگیرد بلکه مهمترین وظیفه مجلس نظارت است؛ حال اینکه معتقدیم در شرایط فعلی با نوعی تخریب فرهنگی با پول بیتالمال مواجه هستیم از همینرو وظیفه کمیسیون فرهنگی مجلس این است که با نگاهی دقیقتر به این موضوع بنگرد.
وی در ادامه افزود: وزارت ارشاد باید پاسخگو باشد به این معنا که در نهایت وزیر ارشاد به مجلس فراخوانده میشود و اگر مجلس قانع نشد ساز و کار قانونی برای بعد از آن در نظر میگیریم. با این اوصاف در جمعبندی معتقدم که با ساخت چنین فیلمهایی آب در آسیاب دشمن میریزیم این در حالی است که اولویتهای بسیاری برای ساخت سوژههای متعدد وجود دارد.
این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: سئوال من این است که چرا طی سیوسه سال که از عمر انقلاب گذشته هیچ فیلمی درباره انقلاب ساخته نشده و اساسا چرا تاکنون یک فیلم مثل نبردالجزایر و یا عمرمختار با محوریت انقلاب ایران نداشتهایم؟ با این تفاسیر ساخت پروژه سینمایی "لاله" چه اولویتی دارد؟ کمیسیون فرهنگی قطعاً زیربار ساخت این فیلم نخواهد رفت.
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