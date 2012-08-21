تصاویر هواپیمایی که روی خشکی، دریا و برف فرود می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیما پس از 70 آزمایش پرواز وارد بازار فروش می شود و به زودی در دسترس خریداران قرار می گیرد.

ابرهواپیمای لیزا آکویا در خشکی، دریا، آسمان و حتی برف حرکت می کند

آکویا با دو سرنشین طی یک آزمایش در ماه ژوئیه روی آب فرود می آید

این هواپیما برای نخستین بار در "EAA AirVenture Oshkosh " بزرگترین گردهمایی سالانه علاقمندان به هوانوردی در آمریکا رونمایی شد و از سال 2014 با قیمت 350 هزار دلار در آمریکا و اروپا به فروش می رسد.

این هواپیما می تواند در یک سفر خود پیش از رسیدن به هرگونه سطحی، 2 هزار کیلومتر را با سرعت بیش از 250 کیلومتر در ساعت طی کند.

به طور طبیعی این هواپیما برای فرود به باند پرواز نیاز دارد اما اگر خلبان هنگام فرود آمدن مشاهده کند که دریا آرام است ، به راحتی می تواند کلید چرخهای فرود در خشکی را برای فرود آرام و امن روی دریا، با هیدروفویل تعویض کند.

حمل این هواپیما به وسیله یک ابرقایق

سازنده هواپیما را روی برف آزمایش می کند، در فرود روی سطح برفی این هواپیما از تیغه های اسکی کمک می گیرد

این ابرهواپیما دارای بالهای تا شونده است که موجب می شود به سادگی بتوان آن را در یک پارکینگ نگاهداری کرد.

طراحی هوشمندانه این وسیله نقلیه دربرگیرنده یک ویژگی امنیتی به این معنا است که اگر این هواپیما براثر هر حادثه ای در آب غرق شود، موتور سنگین کابین خلبان را از آن بیرون نگاه داشته و خلبان را از سطح آب بالاتر نگاه می دارد.

این هواپیما ظرفیت 2 سرنشین دارد

در نگاه اول این یک هواپیما است، اما لیزا آکویا می تواند در خشکی یا آب بر حسب نیاز خلبان فرود آید