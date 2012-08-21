دو سالن ورزشی در آزادشهر احداث می شود

قاسمعلی برزمینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سالنها با اعتبار 915 میلیون ریال احداث می شود.

وی به سفر هفته گذشته مدیرکل ورزش و جوانان استان به شهرستان اشاره و اضافه کرد: در این نشست 500 میلیون ریال برای خرید حلقه بسکتبال، اسکوریت، سالن 200 نفره شهرستان تخصیص یافت.

وی عنوان کرد: ایجاد سنگ نوردی، یک تخته تشک برای تکواند، دو میلیون تومان بابت چهار هیئت باستانی، تیروکمان، تنیس و عشایر و خرید یک تشک کشتی از دیگر مصوبات این سفر است.

برزمینی بیان داشت: سالن دو هزار نفره پسران با یک میلیارد و 500 میلیون تومان و سالن تورچای با 550 میلیون تومان اعتبار در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

رئیس اداداره ورزش و جوانان آزادشهر به مسابقات جام رمضان شهرستان اشاره و اضافه کرد: مسابقات جام رمضان روستای فارسیان شهرستان در رشته رایسبال با شرکت هشت تیم برگزار شد.

وی عنوان کرد: در پایان این مسابقات، تیم نرگس چال، بنیاد شهید و رتبه های اول و دوم را کسب کردند.

برزمینی گفت: همچنین مسابقات فوتسال با شرکت 14 تیم برگزار شد که تیم فارسیان یاول و جوانان رودبار دوم شدند.