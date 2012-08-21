میدان نفتی ایران در خزر مشترک نیست/ پردازش خارجی اطلاعات اکتشافات ممنوع شد

علی اصولی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت ها برای حفاری دومین حلقه چاه اکتشافی و توصیفی توسط سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آب های عمیق دریای خزر آماده شده است، گفت: به زودی حفاری دومین چاه توصیفی آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت خزر با اعلام اینکه در حال حاضر نیازی به انجام عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی در دریای خزر وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به تکمیل اطلاعات اکتشافی حاصل از انجام عملیات لرزه نگاری، حفاری چاه های جدید در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مهر که آیا اطلاعات حاصل از فعالیت های اکتشافی ایران برای پردازش به خارج از کشور ارسال می شود، تاکید کرد: در شرایط فعلی تمامی مراحل تفسیر و پردازش اطلاعات اکتشافی در داخل کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به توقف ارسال اطلاعات اکتشافی به خارج از کشور، بیان کرد: فلورانس اختلاف پردازش اطلاعات اکتشافی نفت و گاز ایران در دریای خزر در داخل در مقایسه با خارج کشور کمتر از 5 درصد است.

اصولی همچنین در خصوص ادعای برخی از رسانه‌های خارجی مبنی بر مشترک بودن میدان تازه اکتشاف شده نفت و گاز ایران (سردار جنگل) در دریای خزر، اعلام کرد: مشترک بودن این میدان نفت و گاز مفهومی ندارد.

مدیرعامل شرکت نفت خزر با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت‌های اکتشافی شرکت ملی نفت توسط سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آبهای حاکمیتی ایران در دریای خزر بوده است، تصریح کرد: بر این اساس، به هیچ وجه وارد مسائل مرزی و حقوقی نمی‌شویم.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر نهاد ریاست جمهوری پیگیر مسائل مرزی و حقوقی ایران در دریای خزر است.

به گزارش مهر، پس از حفاری اولین چاه اکتشافی و کشف ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی، به زودی دومین حلقه چاه توصیفی در دریای خزر توسط سکوی نیمه شناور امیرکبیر حفاری می شود.

مدیرعامل شرکت نفت خزر پیشتر با اعلام اینکه در حال حاضر مقدمات و بسترسازی برای حفاری دومین حلقه چاه توصیفی در دریای خزر در حال انجام است به مهر تصریح کرده بود: برای حفاری دومین حلقه چاه باید یکسری مواد و کالا تامین شود که تاکنون تمامی مواد مورد نیاز برای حفاری دومین حلقه چاه توصیفی به طور کامل تامین شده است.



اصولی در ادامه در خصوص جزئیات حجم ذخایر و کیفیت نفت خام کشف شده در دریای خزر، گفته است: بر اساس مطالعات انجام گرفته و با حفاری چاه اول اکتشافی حجم ذخایر نفت خام درجای کشف شده حدود 2 میلیارد بشکه برآورد می شود.



وی با یادآوری اینکه با احتساب ضریب بازیافت 25 درصد امکان برداشت حداقل 500 میلیون بشکه از این نفت وجود دارد، تاکید کرده است: با حفاری چاه دوم اکتشافی و توصیفی اطلاعات جامع تری از وضعیت مخزن هیدروکربوری کشف شده بدست می آید.



به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت نفت خزر، نفت کشف شده در خزر دارای کمترین میزان گوگرد و نمک است به طوری ‌که در زمره نفت‌های بسیار مرغوب نفت جهان قرار گرفته است.



رستم قاسمی وزیر نفت پیشتر با تایید کشف ذخایر جدید نفت خام توسط ایران در دریای خزر، گفته بود: نخستین مشعل نفت بر روی سکوی امیرکبیر در دریای خزر نصب شده است.



بر این اساس با تکمیل بخشی از مطالعات اکتشافی در میدان گازی سردار جنگل در آب‌های عمیق دریای خزر، شرکت ملی نفت ایران موفق به کشف ذخایر عظیم نفت خام در این منطقه شده است.



آذر ماه سال گذشته با گذشت یک دهه از آغاز ساخت فعالیت‎های اکتشافی ایران و ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر، ایران در آبهای عمیق دریای خزر یک مخزن با ذخیره 50 تریلیون فوت مکعبی گاز طبیعی کشف کرد.