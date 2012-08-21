واکنش سوریه به اظهارات اخیر اخضر الابراهیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه در واکنش به اظهارات اخیر اخضر الابراهیمی درباره جنگ داخلی در سوریه اعلام کرد: سخن گفتن درباره جنگ داخلی در سوریه بی پایه و اساس و غیر واقعی است.

این منبع خاطرنشان کرد: بیان چنین اظهاراتی تنها ساخته ذهن توطئه گران علیه سوریه است. آنچه در سوریه رخ می دهد جنایات تروریستی است که ملت سوریه را هدف قرار داده است و گروه های مسلح تکفیری عامل اجرایی چنین جنایاتی هستند.

این منبع در ادامه گفت: اگر اخضر الابراهیمی به دنبال موفقیت در ماموریت خود و همکاری با دولت سوریه است باید در چارچوب مشخصی که سوریه با آن موافق است فعالیت کند و از کشورهای حامی گروه های تروریستی در سوریه ضمانت هایی را مبنی بر توقف دخالت در امور داخلی سوریه کسب کند.

نماینده جدید سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 مدعی شد که سوریه مدتی است که درگیر جنگ داخلی است.

وی مدعی شده بود ماموریتش در سوریه این نیست که از بروز جنگ داخلی جلوگیری کند بلکه مسئول پایان دادن به چنین جنگی است.