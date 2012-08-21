حمایت لیبی و ترکیه از مخالفین سوری/ قاچاق تسلیحات غیر قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در این بیانیه آمده است: مسکو بارها درباره قاچاق سلاح به سوریه و پیامدهای آن هشدار داده زیر اقدامی خطرناک است.

وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: مخالفین سوری نارنجک های دستی و موشک های ضد تانک و دیگر تسلیحات را از کشورهای جهان سوم از جمله لیبی، ترکیه و لبنان دریافت کرده و از کشورهای حوزه خلیج فارس کمک مالی می گیرند.

در ادامه این بیانیه آمده است: روسیه با مطرح کردن موضوع حمایت کشورهای جهان سوم از مخالفین سوری در کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات درباره کشتی لطف الله 2 شده که دولت لیبی به مخالفین ارسال کرده است.

ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل نیز پیشتر از قاچاق سلاح به سوریه برای استفاده گروههای مسلح ابراز نگرانی و اعلام کرده بود: این مسئله به موفقیت ماموریت فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه کمکی نمی کند و سبب پسرفت امور می شود.

"رابرت مود" رئیس تیم ناظران بین المللی نیز از کلیه طرفهایی که به سوریه سلاح قاچاق می کنند و به این بحران دامن می زنند خواست که ارسال سلاح را متوقف کنند، زیرا به اعتقاد وی تاثیر منفی بر بحران می گذارد.

هشدار مقامات روسی و رئیس تیم ناظران بین المللی در سوریه درحالیست که یک فروند کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری اخیرا از سوی ارتش لبنان توقیف شد که جنجال زیادی به پا کرده است.

برخی محافل رسمی در لبنان و سوریه به صراحت رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر و عربستان را در پس تلاش برای انتقال محموله تسلیحاتی این کشتی برای گروههای مسلح دانسته اند.