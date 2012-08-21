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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گلستان فرمانده عملیات امدادی در ورزقان شد/ کمک یک میلیارد ریالی مردم

گلستان فرمانده عملیات امدادی در ورزقان شد/ کمک یک میلیارد ریالی مردم

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان عنوان کرد: این جمعیت فرماندهی عملیات امدادی در مناطق زلزله زده ورزقان را برعهده دارد.

مجتبی اکبری دقایقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 30 نفر در قالب گروه امداد رسانی، بهداشت، عمرانی و .. و 20 نفر نیز در قالب جوانان جمعیت هلال احمر در دو روز گذشته به منطقه اعزام شده و مشغول امداد رسانی هستند.

وی اظهار داشت: این تیمها با تمامی امکانات و تجهیزات به امدادرسانی و انجام خدمات درمانی و روانشاسی مشغول هستند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی از نظر امدادی و تجهیزات در مناطق زلزله زده وجود ندارد و خدمات دهی به زلزله زدگان در حال انجام است.

اکبری گفت: نیاز اصلی منطقه زلزله زده اقلام امداد و نجات و اقلام غذایی است و مردم نوعدوست گلستان می توانند کمک های غیرنقدی خود شامل برنج، حبوبات، ماکارونی و اقلام غذایی فاسد نشدنی را به شعبات هلال احمر استان تحویل دهند تا به مناطق زلزله زده اعزام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان یادآورشد: تاکنون هزار دستگاه چادر برای اسکان اضطراری زلزله زدگان از سوی استان ارسال شده است.

وی عنوان کرد: همچنین مردم نیکوکار استان در یک روز حدود یک میلیارد ریال برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی کمک کرده اند.

کد مطلب 1677026

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