350 نفر در طرح تربیت حافظان قرآن بندپی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زمان خلیلی گفت: طرح تربیت حافظان قرآن کریم در راستای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در استان مازندران اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح سهمیه ای که اداره کل اوقاف برای شهرستان بندپی در نظر گرفته است به تعداد 350 نفر بوده که با تلاش و همکاری این اداره آموزش این عزیزان آغاز شده است.

سرپرست اوقاف بندپی گفت: تمامی اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در این طرح در سامانه جامع بقاع متبرکه به ثبت رسیده است.

اجرای طرح دانش آموزان پیشرو کتابخوان در فریدونکنار



طرح دانش آموزان پیشرو کتابخوان در تمامی مدارس فریدونکنار اجرا خواهد شد. مهدی نیا رئیس اداره و دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فریدونکنار، خواستار اهتمام ویژه اعضای انجمن و کمیته نهضت مطالعه مفید نسبت به رفع غربت کتاب و کتابخوانی و فضای کتابخانه ای در شهرستان شد.

جلسه بعد از بحث و تبادل نظر اعضاء مصوباتی نیز در پی داشت که عضویت اعضای انجمن کتابخانه های عمومی فریدونکنار و سند نهضت مطالعه مفید در کتابخانه عمومی شهرستان از جمله این مصوبات بود.

قرآن هدایتگر بشر به سوی سعادت دنیا و آخرت است



حجت الاسلام مسعود قربانی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری در مراسم اختتامیه محفل ترتیل خوانی قرآن کریم در امامزاده عباس (ع) گفت: مطمئن ترین راه برای تربیت فرزندان پیروی از دستورات و تعالیم قرآنی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری که هم تاکید خاص داشتندکه توجه ویژه به قرآن داشته باشیم و از طرفی امامزادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، این اداره با حمایت های اداره کل اوقاف استان توانست قدم های خوبی در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص ساری بردارد از جمله طرح تربیت حافظان قرآن کریم، کلاس های آموزشی قرائت، روخوانی، روانخوانی، تجوید، مفاهیم در طول سال برگزار می شود.

وی با اشاره برنامه های متنوع در ماه مبارک رمضان از سوی سازمان اوقاف در امامزادگان شاخص اظهار داشت: یکی از ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان ترتیل خوانی در امامزادگان شاخص بود که این برنامه برای دومین سال متوالی دراین امامزاده برگزارکه قاریان ممتاز استان مازندران دراین ترتیل خوانی حضور داشتند و انشاءالله این طرح با اتمام پروژه طرح توسعه حرم در داخل حرم مطهر در سال های آتی برگزار خواهد شد.

آموزش 322 نفر در طرح تربیت حافظان قرآن محمودآباد



رئیس اوقاف محموآباد از ثبت نام و آموزش 322 نفر در طرح تربیت حافظان قرآن این شهرستان خبر داد. حجت الاسلام جعفر صفری اظهار داشت: هدف از اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم در امامزادگان محمودآباد آشنایی عموم مردم با کلام وحی الهی و تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (مد ظله العالی) است.

وی افزود : طرح تربیت حافظان قرآن کریم از بتدای ماه رمضان امامزاده قاسم (ع) اورطشت-امامزاداه قاسم(ع)محمودآباد-امامزاده تقی ع چاکسر- امامزاده فضل ع خشت سر-امامزاده عبدالمجید (ع)- عبداله (ع)- سه تن (ع) محمودآباد آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.



سرانه دریافتی هر یتیم بابلی 6 میلیون ریال است

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) بابل گفت: سرانه دریافتی هر یتیم بابلی شش میلیون ریال است.



سید حسین حسینی با اشاره به اینکه متوسط سرانه دریافت کمک برای هر یتیم کمیته امداد بابل، شش میلیون ریال بوده است، افزود: سال گذشته هشت میلیارد و 500 میلیون ریال به یتیمان مددجوی تحت پوشش این نهاد در بابل کمک شده است.



وی بیان داشت: هم اکنون سه هزارو 100 حامی سرپرستی تعداد هزارو 100 یتیم کمیته امداد بابل را برعهده دارند.