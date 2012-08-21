برخورداری از مهارتهای بینایی با کسب موفقیت در میادین ورزشی ارتباط دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقازاده امیری درباره ارتباط میان توانایی بینایی و کارایی ورزشی عنوان کرد: اثبات شده است که مهارتهای بینایی با موفقیت در میادین ورزشی ارتباط دارند.

وی با بیان اینکه ورزشکاران توانایی بینایی بالاتری نسبت به افراد غیر ورزشکار دارند و از آن سود می برند، گفت: ویژگیهایی نظیر اندازه، سرعت، حالات روانی، تجربه، توانایی مربی و تواناییهایی که برای پیش بینی کیفیت عملکردی در نظر گرفته می شود منحصرا بر پایه ارزیابی مهارتهای بینایی استوار است و بر این اساس درصد کمی از ورزشکاران ممتاز عملکرد بینایی ضعیفی را در بعضی از جنبه های مهارتهای بینایی نشان داده اند.

آقازاده تاکید کرد: لازم است اشخاصی که بینایی ورزشکاران را ارزیابی می کنند، فاکتورهای بینایی را که در عملکرد یک ورزشکار و موفقیت او در ورزش موثرند نیز معین کنند و کیفیت آن مهارتها را با حداکثر دقت و به بهترین وجه طی چندین مرحله ارزیابی کنند.

این متخصص بینایی سنجی با بیان اینکه اگر ورزشکار در حین ورزش از عینک استفاده می کند معاینه کننده ملزم است نوع فریم و لنزی که استفاده می شود را معین کند اظهار کرد: همچنین لازم است به ورزشکار درباره خطر جراحاتی که به کمک وسایل چشمی که مقاومت را در برابر ضربه محدود نموده اند هشدار دهد. همچنین معاینه کننده باید هر گونه صدمات چشمی که ورزشکار در طی ورزش یا فعالیتهای تفریحی متحمل می شود را بررسی کند و اثرات طولانی مدت هر نوع آسیب را معین کند.

دبیر علمی پانزدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران ضمن اشاره به ضرورت تشخیص نتایج بینایی جراحیهای عیب انکساری برای ورزشکاران به خصوص در آنهایی که نیازهای بینایی حساسی دارند، تصریح کرد: یک ارزیابی از شرایط محیطی که ورزشکار طی تمرین با آن مواجه می شود لازم است. در اینجا معاینه کننده باید درباره ملاحظات چشمی که ورزشکار در اثر صدمه با آن مواجه شده مثل ذرات خاک و گرد وغبار و مواد خارجی که در معرض آنها هستند بپرسد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بسیاری از نیازهای بینایی در ورزشکاران نیازمند تشخیص اجسام در حال حرکت مثل قضاوت درباره سرعت و مسیر حرکت است.

پانزدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران 15 لغایت 17 شهریور در مرکز آفرینشهای حجاب برگزار می شود.