استاندار همدان پاسخگوی مطالبات مردم باشد/ریشه بیکاری خشکانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی سیزدهمین استاندار همدان پیگیران تحولات اجتماعی در این دیار پرجنب و جوش منتظرند تا شروع کار استاندار جدید را با برنامه‌های آن در بوته تحلیل و تفسیربگذارند.

اما در این میان درخواست‌های مردم همدان در آغاز به کار استاندار جدید، توسط قشرهای مختلف و صاحب‌نظران مطرح می‌شود .‌

افزایش درآمد سرانه مردم باید برنامه ریزی شود

یکی از مهمترین مواردی که استاندار جدید همدان باید روی آن توجه ویژه داشته باشد تلاش برای بالا بردن درآمد سرانه مردم استان است که تشویق و نشاط بیشتر را در پی خواهد داشت.

متاسفانه طبق آمارهای موجود درآمد سرانه مردم همدان در سالهای گذشته از میانگین کشوری پایین‌تر بوده و این در حالی است که این استان و شهر همدان از دیرباز به عنوان شهر تجارت و بازرگانی ایران شهره بوده است .

نگاهی به تاریخچه فعالیت های تجاری و گردشگری در استان همدان بیانگر این واقعیت است که همدان در گذشته بخشی از مسیر ویژه تجاری بوده و کاروانسراهای قدیمی به جا مانده از آن دوران نشانگر رونق تجارت و توجه به گردشگری در این منطقه بوده است.

راه‌اندازی واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک مد نظر باشد

تلاش برای هدایت و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی بزرگ و ایجاد اشتغال در استان به ویژه برای جوانان از مواردی است که استاندار جدید همدان باید آن را مورد توجه جدی قرار دهد.

در این خصوص، پیگیری اتمام و تکمیل برخی پروژه‌های استان و نیز در نظر گرفتن واحدهای صنعتی بزرگ جدید توصیه می‌شود .

جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان از دیگر مواردی است که باید مورد توجه استاندار جدید قرار گیرد.

هرچند که در این خصوص در سالهای اخیر گام‌هایی برداشته شده، اما به نظر می‌رسد، هنوز فرهنگ سرمایه‌پذیری در سطح ادارات استان و یا به عبارت دیگر منطقه نهادینه نشده است و هنوز مشکلات بسیار زیادی در این مسیر وجود دارد و باید با روش‌های جدید مدیریتی به ویژه با تغییر دیدگاهها، این مشکلات برطرف شوند تا زمینه حضور آسان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان فراهم شود.

اجرای پروژه های شهری در حل ترافیک همدان موثر است

خوشبختانه در شهر کهن و تاریخی همدان پروژه‌هایی در حال اجرا است که نظر به اهمیت آنها در کمک به حل معضل ترافیک این کلانشهر و نیز نقش ساماندهی در زیبا نشان دادن چهره شهر، انتظار می‌رود استاندار جدید همدان زمینه تسریع انجام آنها را فراهم آورد .

پیگیری احیا هویت و شناسنامه همدان، توسعه فضای سبز شهر، پیگیری اتمام پروژه سد گیان، ساماندهی بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی شهر همدان نظر به گستردگی آنها، تکمیل آزادراه و توسعه آن، اجرا و تکمیل خط آهن همدان - تهران، اجرای پروژه‌های مناطق نمونه گردشگری و بطور کلی توسعه گردشگری در منطقه، اجرای خط آبرسانی از تالوار یه از جمله دیگر مواردی است که استاندار جدید همدان باید آنها را در زمره اولویت برنامه های خود و مورد توجه ویژه قرار دهد .

توجه به بخش فرهنگ و توسعه امکانات فرهنگی و ورزشی در استان نیز از موارد مهم در منطقه است که باید برای سلامت و نشاط جامعه مورد توجه قرار گیرند.

این گزارش مشکلات و انتظارات مردم همدان را بررسی می کند و سعی دارد تا نکاتی هر چند مختصر را به مسئولان گوشزد کند.

نظارت بر عملکرد مدیران حلال بسیاری از مشکلات و کاستیها است

آمنه تقوی دانشجوی کارشناسی ارشد با بیان اینکه نظارت دقیق عملکرد مدیران و دستگاههای اجرایی استان، حلال بسیاری از مشکلات و کاستیها است، گفت: کم کاری و عدم مسؤولیت پذیری عده ای از کارکنان دستگاهها و سازمانها، پیشرفت استان را به تأخیر انداخته و باعث کم رنگ شدن تلاشهای افراد مسئولیت شناس شده است.

وی اضافه کرد: باید نظارت و کنترل دقیق و اصولی به طور مداوم در رأس برنامه های استانداری قرار بگیرد و کوتاهیها و خطاهای صورت گرفته به صورت مجدانه پیگیری شود.

ندا احمدی کارشناس بهداشت نیز با بیان اینکه جامعه ای به پیشرفت نزدیکتر است که مردمش از سلامت جسمی و روحی بیشتری برخوردار باشند، افزود: کلانشهر همدان با توجه به وسعت و افزایش جمعیتی که درسالهای اخیر پیدا کرده است همچنان از مزایای کلانشهر بودن دور مانده است.

استاندار همدان در انتخاب مدیران، افراد بومی را بکار گیرد

امین تکاوری47 ساله و مغازه دار نیز عقیده دارد: اگر قرار است استاندار جدید نسبت به جابه جایی مدیران اقدام کند انتظار داریم در انتصابهای خود از افراد بومی و آشنا با درد مردم این استان استفاده کند تا نیازهای استان سریعتر شناسایی و اقدامات برای رفع آن دلسوزانه تر شود.

وی گفت: یکی از آرزوهای همیشگی مردم، ملاقات و دیدار مستقیم با استاندار بود و شایسته است با حذف تشریفات زاید این خواسته مردم نیز به مرحله اجرا در آید.

وی اضافه کرد: همدان به دلیل دارا بودن تعداد زیادی از آثار باستانی و قدمت 3000 ساله، همه نگاههای گردشگران را به همدان معطوف کرده است و این طلایی ترین فرصت برای استان است، اما ما هنوز شاهد هیچ فعالیت و اقدام مؤثری برای بستر سازی و جذب توریست نبوده ایم و امکانات برای پذیرایی و نگهداری گردشگران مناسب نیست.

امکانات تفریحی برای بانوان همدانی فراهم شود

مریم احمدی خانه دار و 33 ساله نیز با اشاره به کمبودهای شدید امکانات تفریحی و ورزشی به ویژه برای بانوان استان گفت: بیشترین کمبودها در زمینه تفریحی و ورزشی است.

وی گفت: مردم استان به خصوص بانوان به علت کمبود شدید امکانات و یا سنگین بودن هزینه سالنهای معدودی که وجود دارد از ورزش و تفریح محروم هستند پس جا دارد که استاندار جدید توجه ویژه ای به بانوان و تهیه امکانات برای آنان داشته باشند.

در نگاهی دیگر همدان بدلیل مواهب بی بدیل طبیعی و موقعیت گردشگری شهرت دارد به نحوی که چند منطقه نمونه گردشگری در هیئت دولت به استان همدان معرفی شده اما تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده است.

و اما سال 91 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نیمه راه نزدیک شده و همدان با دارا بودن نیروهای جوان تحصیل کرده از نرخ بیکاری بالا رنج می برد و بسیاری از جوانان تحصیل کرده که به عنوان سرمایه های انسانی مطرح می باشند به سایر نقاط مهاجرت می کنند.

مناطق نمونه گردشگری در انتظار سرمایه‌گذار

در طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای، ناحیه‌ای و جامع 28 منطقه نمونه گردشگری در استان تصویب شدند. این مناطق دارای محدوده و مساحت معینی هستند که پس از سال‌ها انتخاب تا امروز نامشان تنها بر روی کاغذها و مصوبات جلسات مدیران حک شده است.

این مناطق 28گانه از جمله مناطقی هستند که به دلیل دارا بودن توانمندی‌های غنی تنها در صورت احیای زیرساخت‌ها می‌توانند هر قطب از استان را به گونه‌ای با جذب و ارائه خدمات مطلوب به گردشگری به شکوفایی برسانند.

نوشیجان ملایر، لالجین، گاماسیاب نهاوند، سد اکباتان، باغ میوه تاریک‌دره، دره مرادبیگ، دامنه‌های شمالی الوند، لشگردر، سامن و تالاب آق‌گل از جمله 28 منطقه نمونه گردشگری استان هستند که توجه ویژه مسئولان استانی را می‌طلبد.

روستای هدف گردشگری در انتظار دریافت تسهیلات

13 روستای هدف گردشگری استان در حالی دارای زمینه‌های مساعد برای جذب گردشگر هستند که در صورت ایجاد تسهیلات در ارائه خدمات به گردشگران می‌تواند موجبات تکاپوی اقتصادی محلی را در آن روستاها به وجود آورد.

در حال حاضر روستاهای ورکانه، سیمین، ابرو، خاکو، حبشی، کاج، قلعه‌جوق، گشانی، مانیزان، علیصدر، پیروز و اشتران در همدان در حالی روستای هدف برای جذب گردشگر هستند که اغلب آنها هنوز از داشتن میهمانسرا، رستوران، فروشگاه صنایع دستی و حتی سرویس‌های بهداشتی محروم هستند.

پرداخت نکردن تسهیلات کم بهره به سرمایه‌گذاران گردشگری همدان

ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است که به دلیل تعامل نداشتن دستگاه‌های مرتبط با حوزه جذب سرمایه‌گذار با وجود تأکید مطالعات آمایش استان مبنی بر تعیین راهکار توسعه استان در گردشگری، مسئولان همدان هنوز نتوانسته‌اند موجبات پرداخت تسهیلات کم بهره به سرمایه‌گذاران استان را موجب شوند.

همدان مهجور از داشتن هتل‌های کم ستاره است

استانی با بیش از 20 هزار کیلومتر مربع مساحت که دارای 1850 جاذبه تاریخی فرهنگی و طبیعی است در حالی که در شاهراه ارتباطی مناطق غربی به مرکزی قرار گرفته است تنها دارای 9 هتل و دو هتل‌آپارتمان و 15 خانه استیجاری برای مسافران است.

این در حالی است که شهر همدان به عنوان مرکز استان با دارا بودن تنها 3 هتل 4 ستاره و یک هتل 3 ستاره و یک هتل آپارتمان حق انتخاب و اقامت خانواده‌های کم درآمد را در تأسیسات اقامتی کم ستاره و کم هزینه گرفته است و از سوی دیگر آسمان هتل‌های استان زیر نور ستاره‌های تزیینی آن همچنان ابری است به گونه‌ای که حتی در هتل‌های پرستاره هم خبری از ارائه خدمات مطلوب و به قولی بین‌المللی نیست.

در کنار این اوضاع ناخوشایند استان، هتل نیمه کاره 5 ستاره همدان که جنب پارک مردم قرار گرفته است هم دارای داستانی خواندنی است که همین اشارت برای آن کافی است که بگوییم این پروژه که دارای سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌باشد، سال‌هاست به دلیل موانع اداری و حمایت نشدن از سوی مسئولان استانی زیر آسمان شهر خاک می‌خورد.

همدان نیازمند صنایع مادر

در گذشته‌های دور با این استدلال خام که همدان منطقه‌ای کشاورزی و دامداری و قطب گردشگری است، استقرار صنایع را مزاحم تلقی می‌کردند، اما اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که برای توسعه بخش‌های کشاورزی و توریسم نیز باید زمینه‌هایی از صنعت وجود داشته باشد؛ چرا که پیشرفت و ترقی مردم و شکوفایی اقتصادی به لحاظ رونق صنعت، باعث دست و دلبازی و تزریق درآمد به سایر بخش‌ها در هر شهر و منطقه خواهد بود

اقتصاد محلی در علیصدر همچنان بی‌جان است

غار شگفت‌انگیز علیصدر از جمله دارایی‌های این شهر است که نام و عنوانش زبانزد گردشگران داخلی و خارجی است. این جاذبه‌ ناب در حال حاضر اشتغالزایی برای گروه زیادی از افراد بومی ساکن در روستای علیصدر را موجب شده است.

این جاذبه طبیعی توانسته است اقتصاد محلی را تا حدودی به تکاپور وا دارد، اما به نقل از علی‌اکبر فامیل‌کریمی سرپرست سابق استانداری همدان، علیصدر در انتظار تکاپوی اقتصاد محیطی است، این بدان معناست که محیط اطراف غار علیصدر در حالی که مستعد دارا بودن هتل و رستوران بین‌المللی است، اما هنوز پس از سالیان سال جذب توریسم با میزان شاخص به داشتن رستوران‌های سنتی و معمولی و تنها یک هتل زیر مجموعه جهانگردی به مسافران ارائه خدمات می‌دهد که در صورت تأمین بودن زیرساخت‌ و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران تا امروز علیصدر همدان می‌توانست به نقطه هدفی برای جذب و نگهداشتن گردشگر به منظور سپری کردن چند روز سفر تبدیل شود، نه اینکه تنها نقطه هدفی باشد برای سپری شدن چند ساعت بازدید گردشگر از فضای داخلی غار.

موارد ذکر شده تنها گلچینی بود از کمبودها و کاستیهای استان که ما هم امیدواریم استاندار جدید با درایت و تیز هوشی خود در رفع آنها ساعی و کوشا باشد.

و در پایان اینکه اکنون که پس از ماه‌ها انتظار، استاندار همدان مشخص شد، پیگیران تحولات سیاسی و اجتماعی در استان، چشم به چگونگی و کیفیت برنامه تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید دوخته‌اند.

استاندار جدید همدان بیشترین دوران مسئولیت خود را در غرب کشور بوده است

خوشبختانه استاندار جدید به این دلیل که بیشترین دوران مسئولیت خود در پست‌های مختلف را در منطقه غرب کشور بوده و به استان همدان بسیار نزدیک و بلکه در شرایطی هم مرتبط بوده است، با وضعیت موجود چندان غریبه نیست، از سویی نیز استان‌های واقع در این منطقه از غرب کشورمان مانند همدان، کرمانشاه و ایلام چه در دوران قبل از انقلاب و چه بعد از آن مسائل مشترکی داشته‌اند و سوای از موقعیت و آداب و سنن نزدیک یا بود و نبودهای یکسان و همسویی درگیر و مبتلا بوده‌اند.

جنگ تحمیلی هم مزید بر علت بوده است و این‌گونه استان‌ها در مقایسه با دیگر مناطق دور از جنگ در کشورمان، محرومیت‌های مشابهی را تحمل کرده‌اند.

مشکلات بزرگ و کوچکی حاکم بر جریانات جاری در استان‌های غربی است و نبود زمینه‌های لازم برای اشتغال پایدار و رو به رشد از مشهورترین عارضه‌های مشکل‌ساز در همدان و استان‌های همجوار غربی است که باید برای ان چاره اندیشی شود.