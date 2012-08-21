  1. اقتصاد
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

رضایی در گفتگو با مهر:

مرحله دوم قانون هدفمندی اجرا شود/ اصلاح قانون بودجه طبق قانون هدفمندی

مرحله دوم قانون هدفمندی اجرا شود/ اصلاح قانون بودجه طبق قانون هدفمندی

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مرحله دوم قانون هدفمندی باید توسط دولت اجرا شود، گفت: قانون بودجه سال جاری هم باید اصلاح شود.

محسن رضایی در گفتگو با مهر، در زمینه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت، اظهار داشت: باید مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود و در روش اجرای آن نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها یکی از اقدامات مثبت بوده است و نباید در بین راه متوقف شود، درعین حال گفت: البته ممکن است در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اشکالاتی وجود داشته باشد که باید برطرف شود.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: براساس اصلاح این قانون، باید قانون بودجه سال جاری هم اصلاح شود.

به گزارش مهر، مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها در پی اعلام رئیس جمهور محمود احمدی‌ نژاد از تاریخ یکشنبه 28 آذر 1389 به اجرا درآمد. با این حال، با گذشت 5 ماه از سال 1391 مرحله دوم این قانون توسط دولت اجرا نشده است.

کد مطلب 1677038

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها