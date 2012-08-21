مرحله دوم قانون هدفمندی اجرا شود/ اصلاح قانون بودجه طبق قانون هدفمندی

محسن رضایی در گفتگو با مهر، در زمینه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت، اظهار داشت: باید مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود و در روش اجرای آن نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها یکی از اقدامات مثبت بوده است و نباید در بین راه متوقف شود، درعین حال گفت: البته ممکن است در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اشکالاتی وجود داشته باشد که باید برطرف شود.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: براساس اصلاح این قانون، باید قانون بودجه سال جاری هم اصلاح شود.

به گزارش مهر، مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها در پی اعلام رئیس جمهور محمود احمدی‌ نژاد از تاریخ یکشنبه 28 آذر 1389 به اجرا درآمد. با این حال، با گذشت 5 ماه از سال 1391 مرحله دوم این قانون توسط دولت اجرا نشده است.