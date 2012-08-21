حمله هکرها به رایانه های اسرائیل/پلیس توانایی مقابله ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، چند موسسه اقتصادی و تجاری اسرائیل به تازگی هدف حمله هکرهای مستقل واقع شده اند و حملات این هکرها صدها هزار دلار به این موسسات زیان وارد کرده است.

به نوشته هاآرتض، در این حملات جدید از "حقه" های مختلفی استفاده شده اما از یک روش عمومی برای حمله به این رایانه ها استفاده شده و آن رخنه در سیستم های رایانه ای با استفاده از تلفن های همراه و یا شبکه های رایانه ای کاربران این موسسات بوده است.

در ادامه این مطلب آماده که اغلب قربانیان حملات جدید ترجیح داده اند که به جای طرح شکایت در نزد پلیس، از طریق موسسات امنیتی خصوصی حمله به رایانه های خود را پیگیری کرده و راه های نفوذ احتمالی را شناسایی کنند.

به نوشته این روزنامه، شرکت ها و موسسات بزرگ که بر اساس قانون مجبور به ارائه گزارش در خصوص این حملات سایبری هستند دلیل عدم شکایت خود و استفاده از پلیس برای شناسایی هکرها را اینطور اعلام می کنند که پلیس رژیم صهیونیستی نیروی کافی و متخصص برای شناسایی هکرها را در اختیار ندارد.

در ماه های گذشته نیز رایانه های موسسات مختلف رژیم صهیونیستی مورد حمله هکرها قرار گرفته بودند که شاخه فلسطینی "هکرهای ناشناس" مسئولیت این حملات را برعهده گرفته بودند.

بر همین اساس از ابتدای ژانویه تا کنون سایت های مهمی چون سایت بورس تل آویو، آتش نشانی ها و همچنین برخی از خطوط هوایی رژیم صهیونیستی توسط هکرهای فلسطینی مورد حمله قرار گرفته اند.