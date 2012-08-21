جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی زاگرس در کردستان برگزار می شود

رحمت الله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 207 طرح و دستاورد مخترعان پنج استان کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان در مرحله اول ثبت نام کردند که تعداد 151 طرح تایید شده نهایی از یکم تا سوم شهریور ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی سنندج در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره منطقه ای اختراعات زاگرس برای ارج نهادن به تلاش های مخترعان این پنج استان اجرایی شده گفت: در مدت کمتر از یک ماه 207 نفر در سایت مربوطه ثبت نام و اختراعات و مستندات خود را ارائه کرده اند و در جشنواره حضور پیدا می کنند.

رئیس بنیاد نخبگان کردستان در خصوص جشنواره اختراعات زاگرس با نظر به نزدیک تر شدن به زمان برگزاری جشنواره بیان کرد: تعداد کل طرح های پدیرفته شده در داوری اولیه، 151 طرح است که از این تعداد 45 طرح مربوط به استان کرمانشاه، 33 طرح مربوط به استان کردستان، 24 طرح مربوط به استان لرستان، 22 طرح مربوط به استان همدان و 19 طرح مربوط به استان ایلام است.

میرزایی در ادامه افزود: بنیاد نخبگان استان کردستان تعداد 40 غرفه را به شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی و دالان تسهیل کنندگان اختصاص داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که استان کردستان بتواند در سالی که بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری به نام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است در حفظ و تقویت تولید ملی گام های اساسی بردارد.

رئیس بنیاد نخبگان کردستان در پایان یادآور شد: با رویکرد تجاری سازی اختراعات، مخترعین به بازار و صنعت ورود پیدا کرده به طوری که بتوانند ضمن بهره مند شدن مادی از دستاوردهای خود برای رفع محدودیت ها و مشکلات موجود کشور نیز گام بردارند.