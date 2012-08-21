به گزارش خبرنگار مهر، برای شهریور ماه سال جاری تغییری در سهمیه بنزین خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی ایجاد نشده است از اینرو در سومین ماه فصل تابستان سهمیه بنزین تمامی موتورسیکلت ها همچون مرداد ماه بدون تغییر، تثبیت شده است.

بر این اساس 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت 400 تومان خودروهای شخصی تا ساعت 24 امشب سه شنبه 31 مرداد ماه به کارت های هوشمند سوخت واریز خواهد شد ضمن آنکه دولت فعلا تصمیم قطعی برای کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها اتخاذ نکرده است.



ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین سهمیه بنزین شهریور ماه موتورسیکلت ها را 25 لیتر اعلام کرد و یادآور شده است: هرگونه تغییر در قیمت و سهمیه بنزین خودروها توسط ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می شود.



به گزارش مهر، شهریور ماه سال جاری برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای شهریور ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌ها تعیین نشده است.



شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت پیشتر از به تعویق افتادن طرح افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.