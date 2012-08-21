اهدا زمین به نیروی انتظامی برای ارتقای امنیت شهر جدید پرند

سعید صابونی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این زمین ها در فازهای 4،5 و طرح توسعه شهر پرند قرار دارد، خاطرنشان کرد: مقرر شد با توجه به استقرار شهرداری ظرف 3 ماه پروانه ساخت در این زمین ها گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه این زمینها باید ظرف شش ماه از تحویل شروع به ساخت کنند، گفت: زمین های تحویل شده باید بعد از اخذ پروانه و شروع ساخت به مدت 2 سال به بهره برداری برسند.



2 کلانتری توسط شرکت عمران ساخته می شود



مدیر عامل شهر جدید پرند تصریح کرد: با توجه به دستور مستقیم شخص وزیر و مکاتبه ای که با نیروی انتظامی داشته ایم 2 کلانتری هم توسط شرکت عمران ساخته می شود که در این خصوص منتظر نقشه های درخواستی از این نیرو هستیم.



صابونی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که شرکت عمران در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت چه اقداماتی درخصوص ارتقای امنیت شهر انجام داده خاطرنشان کرد: ارتقای پایگاه بسیج پرند به ناحیه مقاومت از جمله اقدامات شرکت عمران برای ارتقای امنیت بوده است.



وی همچنین از آمادگی این شرکت برای تعبیه 2 تا 3 کانکس مورد نظر نیروی انتظامی در فاز5 و مابقی فازها برای تامین امنیت شهر خبر داد و گفت: متاسفانه نیروی انتظامی به ما اعلام کرده که در این کانکس ها مستقر نمی شویم اما ما آمادگی لازم در این خصوص را داریم.