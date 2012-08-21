مرمت و بازسازی 6 مسجد تاریخی آذربایجان غربی

کاظم غنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر کار بازسازی و مرمت چهار مسجد تاریخی استان آغاز شده است افزود: مساجد جامع ارومیه، سیدالشهدا در خوی، چورس روستای قره‌ ضیاءالدین و الغ‌بیگ تکاب مساجدی هستند که کار مرمت و بازسازی آنها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات لازم برای مرمت این مساجد از اعتبارات سال 90 تامین شده است ادامه داد: عملیات این فاز از مرمت و بازسازی ها با 10 میلیارد ریال اعتبار انجام می ‌شود که تا پایان شهریور امسال به اتمام خواهد رسید.

غنی زاده در ادامه با اشاره به اینکه مرمت مساجد جامع مهاباد و بوکان در حال واگذاری به پیمانکار است اظهار داشت: کار اجرایی بازسازی و مرمت این مساجد با ارائه برآورد و طرح به زودی آغاز می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: مرمت این مساجد به صورت پیمانی از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته برای مرمت مساجد جامع تاریخی انجام می‌ شود.

غنی زاده در ادامه با اشاره به عملیات بازسازی بزرگترین مسجد روباز کشور در خوی نیز اعلام کرد: مسجد مطلب خان خوی به عنوان بزرگترین مسجد تاریخی روباز کشور با اعتبار 500 میلیون ریال از محل اعتبارات سال 90 مرمت می شود.

وی ادامه داد: محوطه سازی، تعمیر سازه های چوبی، تعویض آجرهای فرسوده، کف سازی و مرمت حجره ها، عایق کاری قسمتهای فرسوده و کف سازی ایوان ورودی از محورهای عملیات مرمت و بازسازی این مسجد زیبا و تاریخی است.

غنی زاده یاد آور شد: سه ویژگی معماری کم نظیر شامل محرابی با 12.5 متر ارتفاع ، ایوانی با 25 متر ارتفاع و صحن بزرگ، مسجد مطلب خان خوی را از دیگر مساجد تاریخی کشور متمایز کرده است.