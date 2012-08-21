رمان کانادایی «بئاتریس و ویرژیل» ترجمه شد

کاوه فولادی‌نسب، مترجم و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «بئاتریس و ویرژیل» عنوان رمانی از یان مارتز نویسنده کانادایی است که رمان قبلی‌اش با عنوان «زندگی پو» پیش از این در ایران منتشر شده است. «بئاتریس و ویرژیل» دومین رمان این نویسنده است که فضایی فانتزی دارد و در سال 2009 منتشر شده است.

وی افزود: داستان این رمان درباره زندگی یک نویسنده و اتفاقاتی است که برای او رخ می‌دهد. این نویسنده ارتباطی با یکی از مخاطبینش برقرار می‌کند و این ارتباط و آشنایی، موجب رقم خوردن حوادث بعدی می‌شود که داستان را پیش می‌برد. همچنین به طور غیرمستقیم، اتفاقاتی در طول رمان حادث می‌شود که بستر رخ دادنشان جنگ جهانی دوم است.

این مترجم گفت: این رمان را به همراه همسرم مریم کهنسال نودهی ترجمه کرده‌ام. در حال حاضر ترجمه اولیه کار به پایان رسیده است و در حال بازنویسی و مطابقت دوباره متن ترجمه شده با متن اصلی کتاب هستیم.

فولادی‌نسب ادامه داد: در مکاتباتی که با نویسنده کتاب داشته‌ایم، مارتز موافقت خود را برای انتشار ترجمه رمانش در ایران اعلام کرده است. حالا مسائل حقوقی انتشار این کتاب، به ناشری که کتاب را به آن خواهیم سپرد، مربوط می‌شود. البته هنوز ناشر کار را انتخاب نکرده‌ایم و پیگیری مسائل حقوقی وقتی انجام خواهد شد که ناشر این کتاب را انتخاب کنیم.