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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

نوروزی در گفتگو با مهر:

تخصیص اعتبارات سیل گلستان پیگیری می شود

تخصیص اعتبارات سیل گلستان پیگیری می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: جذب و تخصیص اعتبارات جبران خسارات سیل استان پیگیری می شود.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقمی برای جبران خسارت سیل استان تخصیص یافته ولی هنوز به استان ابلاغ نشده که نمایندگان استان در حال پیگیری این موضوع هستند.

وی به مشکلات حوزه انتخابیه اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر فاضل آباد با کمبود آب مواجه بوده و مسئولان برای رفع آن قول مساعد داده اند.

وی عنوان کرد: بحث جاده که از مصوبات سفر اول رئیس جمهور است، باید اجرایی شود و لازم است مسئولان استانی نیز در این زمینه پیگیری کنند.

نماینده مردم علی آبادکتول به مشکلات بخش کشارزی استان اشاره و اضافه کرد: شوره زار بودن از جمله مشکلات است و گلستان قابلیت های خوبی در بخش کشاورزی دارد که باید از این پتانسیل استفاده کرد.

نوروزی بیان داشت: اگر مشکلات و موانع فراروی ارزیابی و برنامه ریزی شود می توانیم از این قابلیتها استفاده کنیم.

کد مطلب 1677055

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