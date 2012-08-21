تخصیص اعتبارات سیل گلستان پیگیری می شود

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقمی برای جبران خسارت سیل استان تخصیص یافته ولی هنوز به استان ابلاغ نشده که نمایندگان استان در حال پیگیری این موضوع هستند.

وی به مشکلات حوزه انتخابیه اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر فاضل آباد با کمبود آب مواجه بوده و مسئولان برای رفع آن قول مساعد داده اند.

وی عنوان کرد: بحث جاده که از مصوبات سفر اول رئیس جمهور است، باید اجرایی شود و لازم است مسئولان استانی نیز در این زمینه پیگیری کنند.

نماینده مردم علی آبادکتول به مشکلات بخش کشارزی استان اشاره و اضافه کرد: شوره زار بودن از جمله مشکلات است و گلستان قابلیت های خوبی در بخش کشاورزی دارد که باید از این پتانسیل استفاده کرد.

نوروزی بیان داشت: اگر مشکلات و موانع فراروی ارزیابی و برنامه ریزی شود می توانیم از این قابلیتها استفاده کنیم.